Profiteren van een hogere yuan

Een intensievere handel tussen Aziatische landen en het herstel van de Chinese munt de renminbi leiden in 2020 tot goede rendementen op Aziatische obligatie- en valutamarkt. Dat stelt Patrick Zweifel, hoofdeconoom bij vermogensbeheerder Pictet AM.

Zweifel verwacht dat Aziatische obligaties en valuta’s een mijlpaal bereiken in 2020. “Naarmate de intraregionale handels- en financiële banden in Azië zich verdiepen, zullen de afzonderlijke economieën zich meer gaan focussen op de renminbi, ten koste van de dollar”, stelt de hoofdeconoom. “Deze monetaire zone in China – of het RMB-blok zoals het nu bekend staat – gaat de euro het komende jaar inhalen wat betreft ‘s werelds grootste valutagebied, na de dollar.”

Het is volgens Zweifel duidelijk dat twee decennia na de valutacrisis in Azië de economieën in het werelddeel de banden hebben aangehaald, op zowel de handel als het financieel en economisch vlak. Uit onderzoek van McKinsey dat de hoofdeconoom aanhaalt, blijkt dat 60 procent van de goederen die in Azië worden verhandeld, uiteindelijk interregionale bestemmingen kennen. “Bovendien komt meer dan tweederde van de Aziatische investeringen in start-ups terecht bij bedrijven in de regio.”

Ook telt mee dat handelscontracten steeds meer in de Chinese munt worden gesloten. Pictet’s valutaregressiemodel toont aan dat 19% van de handel in Aziatische valuta’s toegewezen kan worden aan verschuivingen in de renminbi, tegenover 0% in 2006. Ondanks de aanhoudend sterke dollar, is diens invloed op Aziatische valuta’s gedaald van een piek van 90% in 2008 naar 80% nu. “Het is dan ook slechts een kwestie van tijd vooraleer de renminbi de euro van de tweede plaats afstoot van grootste valuta’s wereldwijd”, aldus de Pictet-econoom.

De doortastende economische groei van Azië gaat gepaard met matige inflatie, die zich op het laagste niveau sinds 2009 bevindt. Zweifel: “Rekening houdend met dit alles zien we betere vooruitzichten op de lange termijn voor de renminbi en Aziatische valuta’s.” Zo zal de koers van Chinese munt de komende vijf jaar naar verwachting elk jaar ten minste met 2 procent appreciëren. Dit helpt Aziatische valuta’s uit het diepste dal in tien jaar te klimmen, met tevens een verwachte jaarlijkse stijging van minimaal 2 procent tot 2023.

