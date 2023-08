Profiteren van een vlakke beurs (leuke strategie)

De beurzen zijn sinds juli in rustig vaarwater beland en de S&P 500 is vergeleken met een maand geleden niet van zijn plek gekomen. Het is een omgeving waarin Mike Moest, Popular Investor bij eToro, zich juist op zijn gemak voelt.

Met een actieve beleggingsstrategie, en een voorkeur voor aandelen met relatief voorspelbare koersen die over de laatste twaalf maanden een zijwaartse koersontwikkeling lieten zien, realiseerde hij in de afgelopen drie jaar een rendement van ruim 120%.

Op dit moment houdt Mike meer dan 50% cash geld aan. Een tactiek die vanwege het hoge rendement op zijn belegd vermogen regelmatig de wenkbrauwen van zijn volgers doet fronzen. “Door cash aan te houden heb ik bij een neergaande markt voldoende ruimte om bij te kopen. Geen shorts, geen opties of andere risicoverhogende producten. Door juist niet te handelen naar de waan van de dag, maar daar wel op in te spelen, versla ik al jaren de markt,” legt Mike uit. Over de vlakke zomermaanden zegt hij: “Het is moeilijk om jezelf te beheersen als je portefeuille voor de helft uit cash bestaat en er zoveel aandelen zijn die steeds goedkoper worden. Ik heb mijn handelsplan op papier gezet en het op mijn bureau geplakt om mezelf te dwingen aan mijn methode vast te houden.”

Op maandag 14 augustus 2023 opende Mike elf nieuwe transacties die nog dezelfde dag werden gesloten met een kleine winst. De sterkst presterende aandelen waren $MU (Micron Technology, Inc.) en $AMD (Advanced Micro Devices Inc). “Deze aandelen daalden door externe omstandigheden harder dan de benchmark en dan is de rebounce vaak ook sterker. Op dagen dat de markten dalen, zie je duidelijk de voordelen van het aanhouden van contant geld,” concludeert Mike. Voor het slagen van deze strategie zijn er wel randvoorwaarden. “Om kleine koerswinsten te behalen over een groot aantal transacties, is het noodzakelijk dat de transactiekosten minimaal zijn. Op sommige dagen maak ik tot wel dertig transacties, een tweede voorwaarde is dus dat je toegewijd bent en voldoende tijd hebt.”

In 2022, toen de S&P 500 eind december ruim 15 procent lager noteerde dan aan de start van het jaar, behaalde Mike met zijn defensieve strategie een rendement van ruim 12%. Het succes van de strategie van Mike trekt de aandacht, inmiddels zijn er ruim 21.700 beleggers die hem volgen, waarvan 5.000 zijn strategie kopiëren. Met de inleg van beleggers die de strategie van Mike kopiëren, die kan variëren van $350,- tot $25.000,-, heeft Mike inmiddels ruim 10 miljoen dollar aan vermogen onder beheer.

Met kleine stapjes naar financiële onafhankelijkheid

“Mijn strategie is gebaseerd op het gebruik van kleine stapjes om zo het koersrisico te beperken. Mijn onderliggend doel is om elke maand een rendement van 2% te behalen. Uitgaande van twintig werkdagen is dat een gemiddeld dagelijks rendement van 0,1%. Het is een doelstelling die ik acht jaar geleden voor het eerst voor mezelf formuleerde. Het is overzichtelijk en veel tastbaarder dan een jaarlijks rendement van 25%, maar effectief komt dit op hetzelfde neer.”

Het doel van 25% komt voor Mike niet uit de lucht vallen. “Mijn persoonlijke doel is financiële vrijheid door een stabiel inkomen. Geen gemakkelijke opgave, maar zeker niet onmogelijk. Met een kapitaal van $250.000,- kan je bijvoorbeeld een maandinkomen van meer dan $5000,- realiseren zonder op het belegd vermogen in te leveren. Nu is het natuurlijk wel zo dat ook dit vermogen mee zal moeten groeien, zeker in tijden van inflatie.”

Geschreven door: Eddy Schekman

