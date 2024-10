‘Prognose ASML voor 2025 zeer teleurstellend’

De kwartaalresultaten van chipmachinebouwer ASML waren beter dan verwacht. Maar een teleurstellende orderintake en lager dan verwachte prognoses voor 2025 riepen zorgen op over mogelijke vertragingen in de AI-markt. Hoewel ASML nog steeds groei verwacht in de komende jaren, zal dit waarschijnlijk in een langzamer tempo zijn dan aanvankelijk werd voorspeld, met name voor hun geavanceerde EUV-chipmachines. Dat stelt Oskar Barner Bernhardtsen, beleggingsstrateeg van Saxo.

ASML publiceerde dinsdagmiddag per ongeluk de resultaten van het derde kwartaal, een dag eerder dan gepland. Het resultaat voor Q3 was goed, zelfs iets beter dan verwacht, maar de orderintake en verwachtingen voor de omzet en winst van volgend jaar vielen tegen, waardoor de aandelen in minder dan 24 uur met ongeveer 20% daalden.

De lager dan verwachte verwachtingen van ASML voor 2025 trokken ook andere techaandelen omlaag, zoals Nvidia. Of dit echter aangeeft dat de groei van kunstmatige intelligentie begint af te nemen, is moeilijk te zeggen.

Minder vraag naar AI-chips

ASML geeft zelf aan dat de groei binnen kunstmatige intelligentie hoog blijft, maar geeft ook aan dat de verkoop van hun meest geavanceerde chipmachines, de zogenaamde EUV, trager verloopt dan aanvankelijk werd aangenomen. Kortom, het winstrapport kan worden geïnterpreteerd als een aanwijzing dat de AI-revolutie op volle toeren draait, maar er zijn ook aanwijzingen dat de vraag naar AI-chips in de komende jaren wellicht lager zal zijn dan wat de markt nu verwacht.

Als deze zorgen aanhouden en door andere technologiebedrijven worden bevestigd, kan dit in de nabije toekomst gevolgen hebben voor de aandelenkoersen van alle grote technologiebedrijven.

De omzet voor het derde kwartaal kwam uit op 7,5 miljard euro, waar de markt ongeveer 7,2 miljard euro had verwacht. Teleurstellend voor Q3 is echter de orderintake, die uitkwam op 2,6 miljard euro. ASML had een orderintake van meer dan 5 miljard euro voor het kwartaal verwacht.

Tegelijkertijd bedroeg de orderontvangst voor het kwartaal binnen de meest geavanceerde EUV-machines slechts 1,4 miljard euro. Dat kan erop wijzen dat de vraag naar de meest geavanceerde chips afneemt, aangezien EUV-systemen worden gebruikt om de meest geavanceerde chips te produceren.

Hogere Amerikaanse omzet

ASML heeft elf nieuwe EUV-systemen geleverd in Q3, wat drie meer is dan in het vorige kwartaal. Tegelijkertijd begint de VS ook meer bij te dragen aan de omzet, wat kan aangeven dat de vele initiatieven om de chipproductie lokaal naar de VS te verplaatsen, beginnen te resulteren in een hogere Amerikaanse omzet.

De grote teleurstelling in de aankondiging van ASML zijn niet de financiële cijfers of de orderontvangst, maar de uitspraken over 2025. Tot gisteren verwachtte de markt dat 2025 een groei-jaar zou worden na een overgangsjaar in 2024, waarin de omzetgroei dicht bij nul lag. Er werd daarom verwacht dat de omzet in 2025 rond de 35 miljard euro zou uitkomen, vergeleken met 28 miljard euro in 2024. Dat komt neer op een jaarlijkse groei van ongeveer 25%. ASML maakte gisteren echter bekend dat ze voor volgend jaar een omzet van 30-35 miljard euro verwachten De verwachte brutomarge bedraagt voor 2025 51-53%, terwijl de markt eerder 54% verwachtte.

De verlaging klinkt misschien niet dramatisch, maar gezien de torenhoge verwachtingen voor 2025 is het begrijpelijk dat het aandeel hard wordt geraakt nu de verwachtingen voor 2025 al zijn verlaagd. Of dit een teken is van een vertraging in de groei van AI is, zoals gezegd, moeilijk te beantwoorden.

Deel dit artikel

Geschreven door: Eddy Schekman Eddy Schekman woont en werkt vanuit China en houdt zich vooral bezig met duiding van het financiële nieuws voor ondernemende beleggers. Sinds 2008 publiceert hij voornamelijk voor het Cash platform.

De berichten op Cashcow kunt u ook lezen via de distributieplatforms LinkedIn, Twitter of Facebook. Vragen worden alleen beantwoord via deze website en niet via social media. Haatdragende of respectloze vragen/reacties zal ik niet in behandeling nemen.

Volg mij via





Bekijk alle 20304 berichten van Eddy Schekman

Terug naar het nieuws overzicht