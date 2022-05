Prosus alleen leuk voor premature koopjesjagers

Prosus daalde met 6,7% naar 41,58 euro.

De vorige keer dat het aandeel net zoveel daalde was op 14 maart, toen de daling 10,4% was. Technisch ziet het er ook niet zo goed uit. Het aandeel is trendmatig negatief op de middellange termijn, stelt Investtech.

Premature koopjesjagers zouden de daling kunnen zien als een aanval op de steun van 40 euro.

De crackdown is echter nog niet voorbij. Na de massaslachting op een school in Texas is het niet ondenkbaar dat in China schietspelletjes aan banden worden gelegd. In China is een ontwikkeling gaande dat algoritmen open source moeten zijn. Ze kunnen in de cloud worden ontwikkeld. Telecombedrijven als China Mobile en China Telecom spelen daarbij een belangrijke rol.

Deel dit artikel

Geschreven door: Eddy Schekman Eddy Schekman woont en werkt vanuit China en houdt zich vooral bezig met duiding van het financiële nieuws voor ondernemende beleggers. Sinds 2008 publiceert hij voornamelijk voor het Cash platform.

De berichten op Cashcow kunt u ook lezen via de distributieplatforms LinkedIn, Twitter of Facebook. Vragen worden alleen beantwoord via deze website en niet via social media. Haatdragende of respectloze vragen/reacties zal ik niet in behandeling nemen.

Volg mij via





Bekijk alle 17354 berichten van Eddy Schekman

Terug naar het nieuws overzicht