Prosus beneden steun. Wat nu?

Prosus is duidelijk beneden de steun van 70 euro gekomen. Wat nu?

Gisteren noteerde Prosus 2,4% lager op 66,26 euro. Investtech: “Het aandeel bereikte een nieuwe laagste jaarkoers. Het aandeel is hiermee 14 van de laatste 19 dagen gedaald.”

De druk op de koers is veroorzaakt door de crackdown in China, waardoor onder meer Tencent werd getroffen. Prosus heeft daarin een belang. Het is niet aannemelijk dat de Chinese president Xi Jinping genomen maatregelen zal terugdraaien. Eerder heeft hij aangegeven dat het proces van crackdown zal duren tot in 2025.

Voor Prosus wordt 17 keer de winst betaald, zo blijkt uit de gegevens van Refinitiv. Dat is niet veel. Charttechnisch is ruimte voor een daling naar 50 euro. Het is een kwestie van flink laten uitrazen.

Geschreven door: Eddy Schekman

De berichten op Cashcow kunt u ook lezen via de distributieplatforms LinkedIn, Twitter of Facebook.

