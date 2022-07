Prosus breekt door

Het aandeel Prosus NV is door de bovenkant van het neerwaartse trendkanaal gebroken. Dit geeft in eerste instantie een verzwakking van de dalende trend aan, of het begin van een meer horizontale trend.

“Het aandeel heeft een koopsignaal gegeven volgens de voortschrijdend-gemiddelde indicator, dit voorspelt een verdere stijging”, aldus Investtech.

Prosus heeft de weerstand bij 67,00 euro opwaarts verbroken. Dit voorspelt een verdere stijging. Bij neerwaartse reacties is er nu steun bij 67,00 euro. De RSI is overbought, toch kan het aandeel blijven stijgen. Pas als de RSI weer daalt is dit een negatief signaal.

De RSI is overbought, toch kan het aandeel blijven stijgen. Pas als de RSI weer daalt is dit een verkoopsignaal. Het aandeel is totaal gezien technisch positief voor de middellange termijn.

Deel dit artikel

Terug naar het nieuws overzicht