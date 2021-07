Prosus en Tencent

In Prosus speculeren op een herstelbeweging is uiterst riskant.

Prosus nadert op 72,90 euro de steun van 70 euro op basis van de opgaande beweging die in maart 2020 is ingezet. Een doorbraak van de steun zal leiden tot een daling naar 50 euro.

De koersdruk op Prosus (gisteren -7,01 euro op 72,90 euro) is veroorzaakt door de crackdown van de Chinese techsector. Prosus wordt verhandeld voor 24 keer de getaxeerde winst.

In Europa staat de koers van Tencent al geruime tijd onder druk. Het verval is vorig jaar december ingezet bij een koers van 82 euro. Gisteren daalde de koers met 6,54 euro naar 51,50 euro, waarmee het aandeel wordt gewaardeerd op 30 keer de winst. Een charttechnische steun ligt rond de 52 euro op basis van de beweging die in maart vorig jaar is ingezet, maar het is reëler op uit te gaan van een steun van 46 euro op basis van de lange termijn met een positieve kentering in 2018.

Deel dit artikel

Geschreven door: Eddy Schekman Eddy Schekman woont en werkt vanuit China en houdt zich vooral bezig met duiding van het financiële nieuws voor ondernemende beleggers. Sinds 2008 publiceert hij voornamelijk voor het Cash platform.

De berichten op Cashcow kunt u ook lezen via de distributieplatforms LinkedIn, Twitter of Facebook. Vragen worden alleen beantwoord via deze website en niet via social media. Haatdragende of respectloze vragen/reacties zal ik niet in behandeling nemen.

Volg mij via





Bekijk alle 16329 berichten van Eddy Schekman

Terug naar het nieuws overzicht