Prosus: Koop op de dip

Prosus liep gisteren een behoorlijke tik op door het koersverlies van Tencent van 8,5% in Hong Kong. Tencent is vandaag 1,7% in herstel.

De koersdaling van Tencent heeft te maken met de regeldruk van de Chinese overheid. Jongeren mogen nog maar een beperkte tijd online zijn en bepaalde content niet zien.

Sinds begin dit jaar is de koers met 13,5% gedaald. Prosus daalde als investeringsmaatschappij in o.m. Tencent in dezelfde periode met 15,8%.

Prosus heeft in de afgelopen 2 maanden een mooie bodem gevormd rond de 68 euro na de daling van de high van 110 euro in februari. Dat betekent dat weerstanden liggen op 82 en 96 euro in een herstelbeweging.

De RSI heeft op weekbasis in augustus een signaal gegeven voor een opgaande beweging net als in maart 2020. Fundamenteel is het signaal begrijpelijk, omdat bij Tencent slechts 3% van de omzet uit online gaming komt.

Deel dit artikel

Geschreven door: Eddy Schekman Eddy Schekman woont en werkt vanuit China en houdt zich vooral bezig met duiding van het financiële nieuws voor ondernemende beleggers. Sinds 2008 publiceert hij voornamelijk voor het Cash platform.

De berichten op Cashcow kunt u ook lezen via de distributieplatforms LinkedIn, Twitter of Facebook. Vragen worden alleen beantwoord via deze website en niet via social media. Haatdragende of respectloze vragen/reacties zal ik niet in behandeling nemen.

Volg mij via





Bekijk alle 16491 berichten van Eddy Schekman

Terug naar het nieuws overzicht