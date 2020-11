Prosus noteert 41 de winst. Duur of goedkoop?

Prosus steeg gisteren met 2,35% tot 87,80 euro. Duur of goedkoop?

Investtech: “De afgelopen week is het aandeel 8,40% gestegen. Het aandeel doorbrak de weerstand bij 86,61 euro in een rechthoek patroon. Dit genereerde een koopsignaal en een verdere stijging tot 102 euro in de loop van zes maanden is waarschijnlijk.”

Sinds de low in maart is de koers met bijna 80% gestegen. Voor het aandeel wordt 41 keer de winst betaald. Een koopjes zal niemand het aandeel noemen, maar het is wel actief in sectoren die op de toekomst zijn gericht en zich allemaal bewegen onder de duimknoppen van gebruikers van smartphones op de terreinen van mobiele en digitale markten.

Geschreven door: Eddy Schekman



