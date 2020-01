Prosus overbought

Beleggers houden er rekening mee dat Prosus de overnamestrijd inzake Just Eat niet zal winnen.

Het aandeel staat vandaag 0,2% lager op 67,75 euro. Volgens Investtech ziet het er goed uit nadat de weerstand van 67,10 is doorbroken. Toch denk ik dat beleggers beter voorzichtig kunnen doen. Fundamenteel is het aantrekkelijk voor de lange termijn, maar het is niet het juiste moment om het aandeel long te gaan. Daarvoor is het aandeel te sterk overbought.

Deel dit artikel

Geschreven door: Eddy Schekman U kunt mijn voor Cashcow geschreven berichten ook lezen op Twitter en/of Facebook.

Eddy Schekman woont en werkt vanuit China en houdt zich vooral bezig met duiding van het financiële nieuws voor ondernemende beleggers. Sinds 2008 publiceert hij voornamelijk voor het Cash platform.

Volg mij via





Bekijk alle 14372 berichten van Eddy Schekman

Terug naar het nieuws overzicht