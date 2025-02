Prosus trendmatig positief

Het aandeel Prosus verloor dinsdag 0,6%. Desondanks ziet Investtech een positieve ontwikkeling en vindt het aandeel positief voor de middellange termijn.

Investtech: “Prosus eindigde maandag op 40,03 euro na een stijging van 3,0%. Het aandeel is niet meer op één dag gestegen sinds 2. oktober 2024, toen de stijging 3,0% bedroeg. De afgelopen week is het aandeel 8,2% gestegen. Het aandeel is trendmatig positief op de middellange termijn”

