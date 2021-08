Prosus wil effecten crackdown niet kwalificeren

Prosus sloot gisteren 3,24% lager op 70,69 euro bij een zeer hoge omzet.

Investtech: “Totaal werd er voor ongeveer 3722 miljoen euro in het aandeel gehandeld, wat 18 keer zoveel is als de normale omzet per dag. Het aandeel is voor de vierde dag op een rij gedaald. De afgelopen maand is het aandeel 12,86% gedaald. Technisch ziet het er niet zo goed uit.”

Prosus heeft grote belangen in Chinese bedrijven die zijn getroffen door de crackdown van de Chinese overheid, een proces dat volgens velen nog niet is voltooid. Dat kan bijna niet anders dan grote gevolgen hebben voor het resultaat, omdat dit mede wordt bepaald door de koersontwikkelingen van de belangen die Prosus aanhoudt.

We hebben ze een mail gestuurd: “De crackdown in China van bepaalde bedrijven treft ook de bedrijven waarin u een belang hebt. Zult u door de koersdalingen op deze belangen moeten afschrijven. Zo ja: hoeveel, en kan hierdoor een verliesgevende periode voor u ontstaan.”

Gisteren kregen we een reactie op de vraag die we vorige week hebben gestuurd. Hij werd niet door de pr-manager van Prosus beantwoord, maar door het externe pr-bureau Edelman. Hun reactie is even dommig als voor de hand liggend. “Prosus kan hier geen commentaar op geven aangezien dit koersgevoelige informatie betreft.” Vanmorgen hebben ik ze het volgende antwoord gestuurd: “Ik denk dat het niet beantwoorden even koersgevoelig is als het wel beantwoorden.”

Het aandeel is in gevecht met de steun van 70 euro. Bij een negatieve doorbraak is ruimte voor een daling naar 50 euro.

Geschreven door: Eddy Schekman

De berichten op Cashcow kunt u ook lezen via de distributieplatforms LinkedIn, Twitter of Facebook. Vragen worden alleen beantwoord via deze website en niet via social media. Haatdragende of respectloze vragen/reacties zal ik niet in behandeling nemen.

