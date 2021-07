Prosus zal Tencent volgen in koersval door crackdown

Tencent moet een nieuwe teleurstelling verwerken. De Chinese autoriteiten geven geen toestemming om de videoplatforms Huya en DouYu te laten fuseren.

Tencent heeft in beide bedrijven een belang van meer dan 33%. Het heeft alles te maken met data. Beide bedrijven zijn genoteerd in de VS. Chinese instanties hebben daardoor geen toegang tot de data. Een crackdown is de prijs die daarvoor moet worden betaald.

Beneden steun

Tencent was gisteren nog 2% hoger op 538,50 HK dollar. Sinds begin dit jaar is de koers met 4,5% gedaald. De koers staat beneden de steun van 580. Daardoor is theoretisch een verdere daling mogelijk maar 410 HK dollar.

Prosus gaat het voelen

De koersontwikkeling van Tencent en Prosus gaan hand in hand. Sinds de piek eerder dit jaar is de koers van beide aandelen met bijna 30% gedaald. Een daling van Tencent met nog eens 24% naar 410 HK dollar zal navenant doorwerken in de koers van Prosus.

Voor Prosus ligt een steun op 72 euro. Bij een doorbraak kan de koers dalen tot beneden de 60 euro.

