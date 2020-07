PSD2 voor de consument: wat is het en hoe zet ik het in?

PSD2 is een redelijk nieuw fenomeen binnen de financiële wereld. PSD2 is sinds 2019 opgenomen in de Nederlandse wetgeving, maar voor veel bedrijven en consumenten is het nog onduidelijk wat PSD2 precies is.

Wat is PSD2?

PSD2 is een afkorting van Payment Service Directive 2. Het is een nieuwe richtlijn in betalingen die is voortgekomen uit initiatief van de Europese Unie. PSD2 bevat twee belangrijke services: Account Information Service Provider (AISP) en Payment Initiation Service Provider (PISP). Door AISP is het voor bedrijven mogelijk om (tijdelijk) toegang te krijgen tot de bankrekening(en) van consumenten. Let op: de consument moet hier expliciet mee akkoord gaan, anders is het niet mogelijk. Door toegang te krijgen tot de bankrekening(en) van consumenten kunnen bedrijven het betaalbedrag van de consumenten analyseren. Met PISP kunnen betalingen eenvoudig ingevoerd en verstuurd worden.

Hoe kunnen bedrijven PSD2 inzetten?

PSD2 maakt het mogelijk om het betaalgedrag van consumenten in te zien. Dit zorgt voor veel mogelijkheden voor bedrijven, bijvoorbeeld:

Bedrijven krijgen inzicht in het betaalgedrag van de consument en kunnen hiermee een digitaal huishoudboekje beschikbaar stellen. Hierdoor krijgen consumenten meer inzicht in hun uitgavenpatroon.

Door het digitale huishoudboekje beschikbaar te stellen kan er ook een schatting worden gemaakt van de besparingen op de kosten. Zo is het voor de consument mogelijk om te besparen op vaste lasten.

Credit check management door bedrijven. Bedrijven kunnen het actuele saldo van een consument of het uitgavenpatroon bekijken voordat een consument van een nieuwe dienst gebruik wil maken of een grote betaling moet doen. Zo kunnen bedrijven bepalen of ze een product of service wel of niet aanbieden.

RISK Verzekeringen, een serviceprovider voor verzekeringen, is binnen Insurtech Nederland één van de grootste spelers. RISK ondersteunt bedrijven die PSD2 gebruiken met diverse tools. Bedrijven kunnen gebruik maken van verschillende vergelijkers waarin consumenten abonnementen en verzekeringen kunnen vergelijken. Denk hierbij aan verschillende financiële producten, zoals autoverzekeringen, leningen en energie. Daarnaast heeft RISK eigen API’s ontwikkeld die gekoppeld zijn aan verschillende platformen van banken, verzekeringsmaatschappijen en energiebedrijven.

Hoe denkt de consument over PSD2?

Uit een onderzoek van ING uit begin 2019 blijkt dat ruim 80% van de respondenten niets weet over het onderwerp PSD2. Consumenten zijn door hun onwetendheid huiverig over de inzet van PSD2. De meningen over PSD2 verschillen wel per generatie. De respondenten die tussen 18 en 34 jaar oud zijn, staan positiever tegenover PSD2 dan de rest. Op het moment dat de technologie en de toepassing van PSD2 wordt uitgelegd, staan er ruim 4 keer zoveel respondenten open voor PSD2. Binnen de toepassingen van PSD2 worden persoonsgegevens gedeeld met bedrijven. Communiceer dit van tevoren met de consument. Het is namelijk alleen mogelijk om persoonsgegevens te delen als de consument hiermee akkoord gaat. De consument kan deze toestemming op elk moment intrekken.

