Puts AEX kopen

Beleggers blijven de aandelenmarkten stutten. Binnen de AEX staan de volgende aandelen op een winst van minimaal 1%: Relx, UMG, Randstad, Besi en ASR.

Misschien dat we de komende weken nog een kleine rally meemaken als de kwartaalcijfers meevallen. De opwaartse druk onder de rente kan beleggers terughoudend maken. Ook charttechnisch is geen krachtige impuls te verwachten voor de haussiers.

In Japan is de inflatie opgelopen tot 3,3% in juni tegen 3,2% in mei en een raming van 3,5%. Die meevaller is dan ook terug te zien in de lagere rente op 10-jarige Japanse obligaties (0,4480%). Amerikaanse en Duitse rentes maken een pas op de plaats.

Amerikaanse futures staan hoger. De Nasdaq doet het relatief goed met een winst van 0,4%. Dat moet worden toegeschreven aan de vrijwel onveranderde bonds. Azië is verdeeld. Nikkei -0,1%, Shanghai met moeite +0,1%, Sensex -1,1% en Hong Kong +0,7%. Euro/dollar 1,1129. Voor de euro/dollar ligt de ondergrens van de bandbreedte op 1,08.

De chart geeft voor de AEX een verslechtering aan. De index heeft ruimte voor een daling naar 750. Dat is 20 punten beneden het huidige niveau. Misschien enkele puts kopen?

