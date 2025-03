Quote van de maand

John C. Bogle, de oprichter van de Vanguard Group en een pionier op het gebied van indexfondsen, heeft heel wat beroemde uitspraken op zijn naam staan die nu nog steeds relevant zijn. Zo ook deze: Tijd is je vriend, impulsief handelen je vijand. Het citaat benadrukt het belang van geduld en discipline bij beleggen en komt uit zijn boek The Clash of the Cultures: Investment vs. Speculation, gepubliceerd in 2012.

Zeker in het huidige tijdperk van marktvolatiliteit is tijd je vriend: langetermijninvesteringen werpen hun vruchten af omdat markten over een langere periode doorgaans altijd groeien, ondanks hun schommelingen op de korte termijn. Beleggers die niet reageren op elke stijging en daling, maar geduld hebben en hun beleggingen vasthouden, kunnen profiteren van dividenden, rente en waardestijging.

‘Impulsief handelen is je vijand’ benadrukt dat overhaaste beslissingen vaak leiden tot slechte resultaten. Emoties zoals hebzucht of angst doen beleggers kopen tegen hoge koersen tijdens markteuforie, of verkopen tegen lage koersen tijdens marktpaniek.

Beter is het om een gedisciplineerde strategie te volgen met een focus op de lange termijn. Laat je niet beïnvloeden door de emoties die met marktbewegingen gepaard gaan. Benut de kracht van de tijd om gestaag een vermogen op te bouwen.

Geschreven door: Eddy Schekman

