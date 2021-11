Rally Tesla vroegtijdig beëindigd of kwestie van bijladen?

Tesla bleef gisteren hangen op 1.172 dollar met een verlies van 3%. Is de race naar het koersdoel van sommige analisten van 1.300 dollar voortijdig beëindigd? Of is het een kwestie van bijladen?

Robbert Manders, analist bij IG, laat zien dat Tesla geen koopje is. Het bekende auto-aandeel zit al enkele weken in een sterke opwaartse trend: in de afgelopen maand steeg het aandeel met ruim 40%. Dit kwam deels door sterke verkopen, mooie resultaten en sentiment. Maar de stijging komt vooral dankzij de actieve optiehandel die eenzelfde gamma -squeeze veroorzaakt als bij GameStop in januari.

Het fundamentele plaatje kan als volgt worden samengevat. Stel dat Tesla over 10 jaar, net als Volkswagen nu, per jaar 9 miljoen auto’s verkoopt, een de facto vertienvoudiging van de omzet naar meer dan 400 miljard dollar. Stel ook dat de brutomarge (puur van de autoverkoop) gelijk blijft op 25,3% en de extra overheadkosten per auto 2700 dollar zijn, ongeveer de extra kosten per auto in 2021 vs. 2020.

De EBIT is in dat scenario ongeveer 70 miljard dollar. Dat komt neer op een EV/EBIT van ongeveer 16. Volkswagen staat nu op 15, dus het lijkt redelijk. Maar dat is het niet, want het is een zeer positief scenario in een onzekere toekomst. Als we die 70 miljard dollar naar vandaag terughalen met een redelijke verdisconteringsvoet van 9%, schiet er maar 29 miljard dollar over en dan is de EV/EBIT 38. Daar lopen we nog niet voor warm.

