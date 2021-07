Randstad daalt 6,3%. Waarom is dat terecht

De kwartaalcijfers van Randstad zijn verkeerd gevallen door het gemis aan duidelijk mooie vooruitzichten.

In het tweede kwartaal steeg de omzet met 37% tot 6,1 miljard euro, nam het bedrijfsresultaat met 288% toe tot 260 miljoen euro en steeg de winst per aandeel met 203% tot 1,02 euro. Over de eerste zes maanden steeg de omzet met 20,8% en verdubbelde de winst. Randstad is met deze cijfers de coronacrisis te boven gekomen, maar schiet de kers van de taart door geen duidelijke voorspelling te geven voor het nieuwe kwartaal.

Voor bedrijven en daarmee ook voor Randstad wordt het een steeds grotere uitdaging om personeel te vinden. In Nederland is het voor werkgevers in onder meer de zorg, het onderwijs en in de horeca moeilijk om personeel te vinden. In het tweede kwartaal heeft Randstad wereldwijd 2400 nieuwe medewerkers aangenomen.

Randstad staat 6,3% lager op 62,40 euro. De weekgrafiek maakt duidelijk dat het nog te vroeg is voor een succesvolle aanval op de top van bijna 64 euro uit 2015. De RSI geeft aan dat het aandeel overbought is. De forward koers/winstverhouding van bijna 17 geeft op het eerste gezicht aan dat de koersreactie van vandaag vooral werd gedreven door traders. Er is echter meer aan de hand.

Lage nettomarge

Randstad moet het vooral hebben van de massa. De nettomarge van rond de 3% ligt op het niveau van supermarkten en is slechts 10% van de grote techbedrijven. Tegen deze achtergrond is een waardering van 17 keer de winst niet overdreven laag.

Steunniveaus

Op basis van de begin vorig jaar begonnen coronahausse liggen steunniveaus op 53 euro en 41 euro. Fundamenteel zou volgens waardebeleggers een daling naar een van deze niveaus mogelijk niet te rechtvaardigen zijn, maar marktkrachten worden momenteel meer bepaald door traders dan door fundamentals. Randstad is kwaliteit, maar ook vergane glorie.

Deel dit artikel

Geschreven door: Eddy Schekman Eddy Schekman woont en werkt vanuit China en houdt zich vooral bezig met duiding van het financiële nieuws voor ondernemende beleggers. Sinds 2008 publiceert hij voornamelijk voor het Cash platform.

De berichten op Cashcow kunt u ook lezen via de distributieplatforms LinkedIn, Twitter of Facebook. Vragen worden alleen beantwoord via deze website en niet via social media. Haatdragende of respectloze vragen/reacties zal ik niet in behandeling nemen.

Volg mij via





Bekijk alle 16329 berichten van Eddy Schekman

Terug naar het nieuws overzicht