Randstad koopwaardig

Het aandeel Randstad heeft een beroerd jaar achter de rug, maar dit jaar ziet er wat beter uit. Dinsdag sloot het licht hoger op 41,54 euro. Investtech meent dat het verder kan stijgen naar 42,95 euro.

Randstad sloot maandag 2,0% hoger op 41.38 euro. Het aandeel kwam hiermee op een nieuwe topkoers uit voor dit jaar. Het aandeel is hiermee voor de vierde dag op een rij gestegen en De afgelopen week is het aandeel 6,7% gestegen. Het aandeel doorbrak de weerstand bij 40.82 euro in een dubbele-bodem patroon. Dit genereerde een koopsignaal en een verdere stijging tot 42,95 euro in de loop van één maand is waarschijnlijk.”

Koopsignaal Randstad

