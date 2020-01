Randstad krijgt tikkie door daling uitzendmarkt

Randstad daalde vandaag met 0,77% naar 54,20 euro.

Oorzaken zijn het marktsentiment en het bericht dat de uitzendbranche in 2019 flink is gekrompen. In totaal maakten uitzendkrachten 7% minder uren dan in 2018, en zette de sector 4% minder om. Dat meldde brancheorganisatie ABU. Het plaatje voor het aandeel is niet eenduidig met een koers die wegloopt van de bovengrens, een RSI die hoog staat en een prijsmomentum dat duidelijk onder druk staat. De koers/winst van 16,2 en yield van 6,2 zijn echter mooie buffers om aanhoudende koersdruk op te vangen.

