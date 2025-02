Randstad trendmatig negatief

Dankzij goede resultaten van branchegenoot Adecco wist Randstad dinsdag een aanzienlijke koerswinst te boeken. Investtech is er echter van mening dat het er technisch niet goed uitziet voor Randstad.

Investtech: “Randstad steeg dinsdag aanzienlijk met 5,5% en sloot op 39,98 euro. Het aandeel is niet meer op één dag gestegen sinds 9. maart 2022, toen de stijging 7,7% bedroeg. Technisch ziet het er echter niet zo goed uit. Het aandeel is trendmatig negatief op de middellange termijn en een verdere daling is waarschijnlijk.”

