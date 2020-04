RD Shell = Oliedom

Als je als een van de grootste bedrijven ter wereld, RD Shell dus, in het dividend gaat snijden moet er structureel iets fout zitten.

Natuurlijk heeft de onderneming een winstklap moeten incasseren door de gevolgen van de olie-oorlog en coronacrisis. De winst kwam over de eerste drie maanden uit op 2,9 miljard dollar, wat neerkomt op een halvering van de winst. Voor het eerst sinds 1940 is de uitkering aan de aandeelhouders verlaagd naar 0,16 dollar per aandeel tegen 0,47 dollar de afgelopen kwartalen.

Deze drastische verlaging zegt veel. Mogelijk dat we binnen enkele jaren moeten concluderen dat RD Shell veel te lang heeft vastgehouden aan het imago van olieboer en veel te weinig oog had voor nieuwe energiebronnen en duurzaamheid. Beleggers, analisten en commentatoren – waaronder ik – hebben zich te lang blind gestaard op het geweldig mooie dividendrendement. Bij een uitkering van 4 x 0,16 dollar betekent dat voor Nederlandse beleggers een dividendrendement van 4,6% bij een aandelenkoers van 16,35 euro (-5,4%) en de huidige euro/dollar. Dat is netjes, maar het ontneemt het aandeel z’n charme.

Waarschuwing

Opnieuw blijkt dat een bovengemiddeld dividendrendement een waarschuwingssignaal is. Het bestuur geeft als verklaring voor de verlaging “het risico op een langdurige periode van economische onzekerheid, zwakkere prijzen, hogere volatiliteit en onzekerheid over de vraag” naar olie en gas. Zodra de omstandigheden het toelaten zal de olie- en gasreus daarom de aandeelhouders weer meer gaan belonen, zo wordt beleggers voorgehouden.

Oliedom

Vanuit aandeelhouderswaarde is het oliedom van Shell om het dividend sterker te verlagen dan de winst is gedaald. Dat is een aanwijzing dat nog meer ellende in de pijpleiding zit. Bovendien zullen beleggers met andere ogen naar het aandeel gaan kijken. Een manier is om het aandeel af te zetten tegen bijvoorbeeld een Brent ETC. Dan blijkt dat het aandeel minder volatiel is dan de olieprijs. Plus het biedt een jaarlijks rendement dat Brent niet doet. Dat is ook een stukje veiligheid.

Geschreven door: Eddy Schekman

Eddy Schekman woont en werkt vanuit China en houdt zich vooral bezig met duiding van het financiële nieuws voor ondernemende beleggers. Sinds 2008 publiceert hij voornamelijk voor het Cash platform.

