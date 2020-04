RD Shell sterkste stijger. Wat nu?

Het komt allemaal wel weer goed. Dat lijken de 5 sterkste stijgers over de afgelopen 5 beursdagen te zeggen. RD Shell staat bovenaan.

Er is geen crisis zo erg of hij zal een keer eindigen. Het oude leven wordt dan weer opgepakt. We stappen weer in de auto en gaan op vakantie (RD Shell +12,4%), we laten weer eten bezorgen (+9,3%), innovatie zal aan belangrijkheid toenemen (ASMI +9,1%), investeringen in infrastructuur in de brede zin van het woord nemen toe (ArcelorMittal +8,4%) en de jacht op gezondheid neemt toe (Galapagos +6,1%).

Van de genoemde 5 aandelen staan ASMI en Galapagos boven het voortschrijdend gemiddelde. Veelal wordt dat als een signaal gezien van een opgaande trend. Het kan ook als een teken worden gezien dat de andere 3 aandelen, dus waarvan de koers beneden het voortschrijdend gemiddelde staat, een inhaalslag moeten maken.

