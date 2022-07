Reactie ASML allesbepalend voor beurssentiment

De reactie van de markt op de cijfers van ASML zou wel eens allesbepalende kunnen zijn voor het beurssentiment in de komende maanden.

Het is juist tech waar de harde koersklappen zijn gevallen door de oplopende rente en de dreigende tekorten aan onderdelen en grondstoffen. Sinds begin dit jaar is ASML 40% minder waard geworden tegen -48% voor ASMI en -5% voor Besi. De innovatieve kracht van ASML is opvallend. Het zal ook tech zijn die de beurs definitief uit het dal zal trekken. Maar wanneer?

De daggrafiek voor ASML laat een zwalkende toekomst zien met een koers die tussen de boven- en ondergrens van de bandbreedte beweegt. Hoopgevender is de weekgrafiek. Daar staat de koers onderin de bandbreedte. Het is wachten op een kentering van de trend. Wie het op levering kan laten aankomen zou puts kunnen gaan schrijven. Het beeld voor de AEX is weinig anders.

Chart AEX

Eddy Schekman

