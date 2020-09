Recessie is voorbij (dromerige onzin?)

De recessie als gevolg van de lockdowns door de coronapademie is waarschijnlijk voorbij, maar het herstel is fragiel en kan alleen doorzetten als overheden en centrale banken meer gaan stimuleren. Dat stelt multi-asset belegger Jeroen Blokland van vermogensbeheerder Robeco.

Uit de meest recente enquête van Bank of America Global Fund Manager blijkt dat ‘voor het eerst sinds februari meer beleggers zeggen dat de wereldeconomie zich in de vroege cyclusfase bevindt.’

“De recessie is dus waarschijnlijk achter de rug, maar de buitengewone stimuleringsmaatregelen van zowel centrale banken als overheden verhullen onderliggende zwakheden. De arbeidsmarkt is daar misschien het beste voorbeeld van. In de VS is het werkloosheidspercentage nog steeds hoog en neemt het aantal blijvende banenverlies toe. Werkloosheid is ook de reden waarom onze economische scenarioanalyse vorige maand nog wees op een recessie. Dit ongelijke herstel, dat nu algemeen wordt aangehaald als het K-vormige herstel, kan alleen doorgaan en verbreden met nog meer stimulansen. Anders zal het waarschijnlijk haperen”, stelt Blokland.

