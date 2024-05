Recordaantal Tesla-beleggers steunt salarisdeal Musk na noodkreet van het bedrijf

Een recordaantal particuliere beleggers heeft al gestemd over de belangrijkste voorstellen die aan de orde komen tijdens de komende jaarlijkse algemene aandeelhoudersvergadering (AVA) van Tesla. Uit de recente proxy voting gegevens van handels- en beleggingsplatform eToro blijkt dat het merendeel van de gebruikers het veelbesproken compensatiepakket van CEO Elon Musk steunt.

Aandeelhouders van Tesla hebben volmachtstemmen uitgebracht op verschillende moties die tijdens de AVA van 13 juni worden besproken, waaronder het al dan niet goedkeuren van Elon Musk’s beloningspakket ter waarde van $56 miljard. Met nog drie weken te gaan, is het nu al de aandeelhoudersvergadering met het grootste aantal volmachtstemmen van eToro-gebruikers ooit, waarmee het vorige record van GameStop is overtroffen.

Tot nu toe is stemrecht uitgeoefend op ongeveer een kwart (24%) van alle Tesla-aandelen in het bezit van eToro-gebruikers. Ter vergelijking: op de recente AVA van Microsoft was het percentage 1,7% en voor Apple 1,9%.

Yoni Assia, CEO en co-founder van eToro: “Tesla is het populairste aandeel op ons platform en een bedrijf waar eToro-gebruikers gepassioneerd over zijn. Ik ben verheugd dat zo velen van hen de kans krijgen om deel te nemen aan wat waarschijnlijk de meest besproken aandeelhoudersvergadering in jaren is. Dit is precies waarom we begin vorig jaar proxy voting hebben gelanceerd – om particuliere beleggers de kans te geven invloed uit te oefenen op het bestuur van de bedrijven waarin ze beleggen.”

Tesla heeft er bij zijn particuliere beleggers op aangedrongen om deel te nemen aan de AVA en enkele dagen geleden heeft Elon Musk nog in een post op X zijn zorgen geuit over het feit dat een groot aantal Tesla-beleggers niet in staat is geweest om een proxystem uit te brengen.

Aan aandeelhouders van Tesla is gevraagd om te stemmen op een aantal moties voor de vergadering. Met betrekking tot de compensatie van Elon Musk werd specifiek gevraagd om te stemmen over “een voorstel van Tesla om de 100% prestatie-gerelateerde toekenning van aandelenopties aan Elon Musk te bekrachtigen die in 2018 aan de Tesla-aandeelhouders is voorgesteld en door hen is goedgekeurd”. Van de eToro-gebruikers die over dit voorstel hebben gestemd, heeft meer dan 80% vóór gestemd.

Als onderdeel van eToro’s partnership met Broadridge Financial Solutions stelt het platform zijn gebruikers in staat om proxystemmen uit te brengen. eToro-gebruikers, waaronder degenen die in fractionele aandelen beleggen, zijn in staat deel te nemen aan AVA’s voor alle aandelen die genoteerd zijn over de hele wereld door een stemvolmacht af te geven en mee te stemmen op onderwerpen zoals voorgenomen fusies, beloningsbeleid en ESG-beleid.

