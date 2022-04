Recordprijs voor tarwe. Nog koopwaardig?

De prijs van tarwe heeft nog nooit zo hoog gestaan.

Tarwe noteert 1089,3 dollarcent per aandeel per bushel ofwel 10,89 dollar. Het vorige record dateert uit februari 2008 met een prijs van 10,80 dollar.

De Oekraïne-oorlog is een belangrijke opdrijver van de prijs. De tarweproductie van Oekraïne bedraagt 25 miljoen ton tegen 50 miljoen ton voor de VS, 86 miljoen ton voor Rusland, 108 miljoen ton voor India en 134 miljoen ton China. De productie in de VS wordt nadelig beïnvloed door het eerdere winterweer.

Charttechnisch mag een stijging van de tarweprijs tot 12-13 dollar niet worden uitgesloten. Die beweging past bij die van 2000-2008. Fundamenteel zal de Oekraïne-oorlog nog geruime tijd een katalysator zijn, omdat het volgens Britse analisten momenteel vrijwel onmogelijk is voor boeren om in grote delen van land tarwe te kunnen zaaien.

De Wisdom Tree Wheat ETC (noteert 1,05 euro in België) is een goed alternatief voor beleggers die zichzelf niet willen blootstellen aan de hefboom van een future.

Eddy Schekman

