Recordresultaat voor Tesla, Musk focust op volume

Gisteravond presenteerde Tesla recordresultaten voor het vierde kwartaal van 2022. Het waren belangrijke cijfers na een jaar vol drama door de aankoop van Twitter door Musk, de lockdowns in China, sterk dalende aandelenmarkten en twijfel over de consumentenvraag naar nieuwe Tesla’s.

De cijfers van gisteren stellen beleggers gerust: de productiecapaciteit zal verder worden uitgebreid en voor 2023 is een doel gesteld van 1,8 miljoen afgeleverde auto’s. Dat schrijfteToro’s marktanalist Jean-Paul van Oudheusden.

De zorgen over een afnemende vraag naar elektrische auto’s (EV) golden voor de hele sector. EV-aandelen werden door die zorgen in 2022 hard afgestraft, anderen vaak nog wel meer dan Tesla. De publicatie van de recordresultaten van Tesla neemt een deel van de zorgen weg en biedt kansen aan langetermijnbeleggers. De vraag naar elektrische auto’s is nog steeds sterk, toeleveringsketens functioneren beter en waardering van de aandelen is genormaliseerd. Bovengemiddeld veel particuliere beleggers zijn in het bezit van aandelen van Tesla en andere makers van 100% elektrische auto’s. Als meer institutionele beleggers instappen kan dat een belangrijke wind in de rug geven.

Tesla focust op volume

Gisteren werd gevreesd voor een ineenstorting van de bruto winstmarge, die zo kenmerkend is voor Tesla. Inflatie, hoge grondstofprijzen, recente prijsverlagingen deden die marge op auto’s inderdaad dalen tot 25,9%, maar dat is nog steeds drie keer zo hoog als traditionele autofabrikanten. Het is wel een signaal dat Musk zich meer richt op het winnen van marktaandeel dan op het in stand houden van de winstgevendheid.

Sectorgroei

De groei in de verkoop van elektrische auto’s zal dit jaar vertragen, maar wordt door analisten nog steeds ingeschat op 40%. Daarmee is wereldwijd aan het einde van 2023 één op de tien verkochte nieuwe auto’s elektrisch (zie grafiek). Elektrificatie van de autoindustrie heeft nog een lange weg te gaan. Op dit moment zijn elektrische auto’s slechts 2% van het totale wagenpark dat rondrijdt. Belangrijk voor de groei is dat na China (waar afgelopen jaar 50% van de nieuwe auto’s elektrisch was) ook in Europa (20%) en de VS (slechts 5%) de vraag toeneemt. Met veel nieuwe modellen in de pijplijn is dat wel de verwachting.

Tesla blijft een klasse apart, maar het gat wordt kleiner

Tijdens de call waarin Musk de kwartaalcijfers toelichtte, liet hij zijn spierballen zien. “Tesla heeft $20 miljard op de bank staan”, zei hij, “een gezond bedrag om een eventuele recessie te overleven, hoe zwaar die ook zal zijn.” De verwachting is dat de (realistische) recordresultaten van Tesla bij beleggers in de smaak zullen vallen. Ondanks dat de koers/winstverhouding in twaalf maanden is gedaald van 130x naar 30x. Maar dat is nog steeds drie zo hoog als de marktleider traditionele auto’s, Toyota. Ook is de winstgevendheid per auto bij Tesla drie keer zo hoog. Met de verhoogde productiecapaciteit en nieuwe modellen zoals de cybertruck aan de horizon is verdere groei te verwachten. Wat echter ook duidelijk is, is dat de gemakkelijke periode voor Tesla definitief voorbij is. De economische omstandigheden zijn uitdagend en de concurrentie staat in steeds groten getale te trappelen. Musk zal scherp moeten blijven en waken voor de wet van de remmende voorsprong.

Verkochte elektrische auto’s per regio en als percentage van alle verkochte auto’s

***

