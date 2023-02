Recordwinst gehaald in 2022? Zo bedank je je werknemers voor hun harde werk!

Het bedanken van uw werknemers is een belangrijk onderdeel van het runnen van een bedrijf.

Na een winstgevend jaar is het nog belangrijker om uw werknemers te laten weten hoe waardevol zij zijn. Hieronder staan 5 unieke teamuitjes waarmee u uw werknemers kunt bedanken voor een winstgevend jaar!

Kookworkshops

Organiseer een culinaire ervaring voor uw team door een kookworkshop te houden. Laat uw werknemers samen werken aan het bereiden van een maaltijd, terwijl ze ook nog eens nieuwe culinaire vaardigheden opdoen. Dit is een leuke manier om niet alleen te bedanken, maar ook om nieuwe banden te smeden.

Bij een kookworkshop is het niet ongebruikelijk om een glas wijn bij het resultaat te drinken. Voorkom onveilige situaties. U kunt een personenbus huren om al uw personeel van A naar B te brengen. Er zijn meer dan genoeg verhuurders waar een 9 persoonsbus huren geen enkel probleem is.

Adventure Race

Organiseer een avontuurlijke race waarbij uw werknemers zich als team kunnen bewijzen. Dit kan een wandeling, fietstocht, of een andere activiteit zijn waarbij uw team samen moet werken om de uitdagingen te overwinnen. Dit is een leuke manier om uw werknemers te belonen voor hun harde werk en tegelijkertijd te zorgen voor een teambuilding activiteit.

Kunst- en cultuuruitstapjes

Breng uw team samen voor een unieke kunst- en cultuuruitstap. Dit kan een bezoek aan een museum, een kunstgalerie, of een theaterstuk zijn. Hiermee kunt u uw personeel inspireren en verrijken met nieuwe ervaringen. Sluit uw culturele uitstapje af met een mooi diner.

Outdoor activiteiten

Neem uw team mee voor een dag vol avontuur in de buitenlucht. Dit kan een wandeling, kanotocht, of een andere buitenactiviteit zijn. De fysieke uitdagingen zijn een leuke afwisseling van het dagelijkse werk dat uw werknemers verrichten en zorgt voor een unieke kijk op elkaar en een versterking van de teamband.

Workshop of training

Geef uw werknemers de kans om nieuwe vaardigheden te ontwikkelen door hen deel te laten nemen aan een workshop of training. Dit kan een workshop zijn over leiderschap, communicatie, of een andere relevante vaardigheid. Zo kunnen uw werknemers zichzelf ontwikkelen op een gebied dat zij interessant vinden. Uiteindelijk heeft u hier zelf ook weer profijt van, want hun nieuwe skills zijn wellicht erg bruikbaar op de werkvloer.

Ga verder dan een simpele lunch met het hele team en kies voor een van deze unieke teamuitjes!

