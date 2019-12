Reflatie blijft in 2020

Het ruimere monetaire beleid door de belangrijkste centrale banken lijkt de wereldeconomie op een reflatiekoers te hebben gebracht. De marktvooruitzichten voor 2020 lijken hierdoor aanzienlijk verbeterd.

Maar er zijn ook risico’s die de marktvolatiliteit kunnen aanjagen, zoals politieke onzekerheden, trage winstgroei en excessieve waarderingen, stellen Justin Thomson, CIO equity, David Giroux, CIO equity and multi-asset en Mark Vaselkiv, CIO fixed income, bij T. Rowe Price in hun Global Market Outlook 2020.

Afbeelding: Centrale banken voeren weer een ruimer monetair beleid

Uitdagingen voor wereldwijde groei

De hernieuwde monetaire versoepeling van de Fed en de belangrijke centrale banken om de wereldeconomie te ondersteunen, lijken te werken. Een heropleving van de economische groei in 2020 ligt in het verschiet, meent Thomson. Hij denkt dat de groei- en inflatieverwachtingen het dieptepunt hebben bereikt. Tekenen die hierop wijzen zijn volgens hem:

Stabilisatie productie- en exportindicatoren vanaf eind november,

Herstel koperprijzen: traditioneel signaal van de wereldwijde industriële activiteit,

Normalisatie rentecurve Amerikaanse staatsobligaties, na een kortstondige inversie in augustus.

Deze signalen betekenen niet dat de wereldeconomie een solide basis heeft, waarschuwt Vaselkiv. Een grote politieke of financiële schok kan mogelijk leiden tot een nieuwe neergang. Giroux stelt ook dat als een economische heracceleratie niet tot stand komt, of niet sterk genoeg is om de verwachte winstgroei te realiseren, de aandelenmarkten de weg omlaag zullen vinden.

Op zoek naar rendement

Vaselkiv verwacht niet dat de Fed de rente in 2020 verder zal verlagen. Hij voorspelt dat het wereldwijde monetaire beleid accommoderend zal blijven en dat de Europese Centrale Bank en de Bank van Japan hun kwantitatieve verruimingsprogramma’s zullen blijven uitvoeren.

De bezorgdheid over de wereldeconomie heeft ertoe geleid dat veel high yield beleggers terughoudend blijven ten aanzien van bedrijven en sectoren die in moeilijkheden verkeren, zegt Vaselkiv. Als de wereldwijde reflatie in 2020 echter sterker wordt, kunnen beleggers wellicht bepaalde kansen heroverwegen in achtergestelde sectoren, zoals energie en auto’s, waar de creditspreads relatief hoog blijven.

Volgende fase disruptie dient zich aan

Innovatie, technologische veranderingen en automatisering, met name het gebruik van kunstmatige intelligentie (AI) toepassingen, blijven een groeiend aantal wereldwijde bedrijfssectoren ontwrichten. T. Rowe Price verwacht dat deze dynamiek zich in 2020 zal voortzetten.

“Bedrijven die zich in het epicentrum van de technologische veroudering bevinden, worden nog steeds negatief beïnvloed”, zegt Giroux.”Of het nu gaat om kabeltelevisienetwerken, kranten, winkels, legacy tech al deze bedrijfssectoren staan nog steeds onder druk.” De volgende fase in deze economische revolutie, die T. Rowe Price ‘Disruption 4.0’ wordt genoemd, beperkt zich niet tot specifieke bedrijfssectoren, maar verandert structureel de bedrijfsmodellen in de hele wereldeconomie.

De ontwrichting verbetert echter ook de groeikarakteristieken van sommige traditionele sectoren, aldus Giroux. Nutsbedrijven worden bijvoorbeeld doorgaans gezien als defensieve beleggingen. Maar Giroux zegt dat de sector zich de afgelopen jaren heeft ontwikkeld en een nieuw groeipotentieel heeft laten zien dat misschien nog niet volledig door de markt is beloond.

Amerikaanse presidentsverkiezingen 2020 kunnen verstorend uitpakken

De Amerikaanse presidentsverkiezingen zijn mogelijk het belangrijkste politieke event van 2020. De aandelenmarkten onderschatten volgens Giroux, de potentiële impact van de presidentsverkiezingen op belastingen, regelgeving, gezondheidszorg, energie en financiële sectoren. De verkiezingen kunnen ontwrichtend uitpakken in veel sectoren.

Onderdeel van de presidentsverkiezingen van 2020 is het debat over de toenemende inkomensongelijkheid die gepaard ging met de hervormingen van de vrije markt van de afgelopen vier decennia. Hoewel deze structurele veranderingen de groei hebben gestimuleerd en de inflatie hebben beteugeld, hebben de voordelen niet altijd geleid tot een stijging van de lonen en de levensstandaard. Terwijl de economische angst heeft bijgedragen tot het populisme, vormt de politieke aantrekkingskracht van kandidaten die strengere regelgeving en een herverdeling van inkomsten en welvaart bevorderen, het meest directe risico voor de markten, betoogt Giroux.

Handelsoorlog China-VS nog lang niet ten einde

Hoewel de VS en China kort geleden een overeenkomst hebben gesloten – in wezen een wapenstilstand die de verkoop van Amerikaanse landbouwproducten bevordert en een aantal tarieven verlaagt of niet instelt – is het onwaarschijnlijk dat het onderliggende conflict in 2020 zal worden opgelost, zegt Thomson. Op sommige kernkwesties, zoals technologiesubsidies, is het mogelijk dat een compromis helemaal niet mogelijk is.”China zal niet terugdeinzen voor zijn doelstellingen op gebieden zoals AI, robotica, elektrische voertuigen en de productie van halfgeleiders voor huishoudelijk gebruik”, voorspelt Thomson. “Ze zullen nooit een akkoord bereiken over de Chinese overheidssteun voor deze belangrijke industrieën”.

Kansen liggen wijdverspreid

In een onzekere marktomgeving, met een brede spreiding van het rendement, zowel in als tussen sectoren, zal diepgaand fundamenteel onderzoek uiterst belangrijk zijn voor het identificeren van potentiële kansen en risico’s in 2020.

