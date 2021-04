Reis mee naar 2032

Het is maar 11 jaar. Toch zal in die tijd veel veranderen. Met de podcastserie Bestemming 2032 duiken we in de toekomst en zoeken we uit hoe de volgende generatie leidende bedrijven eruit zien. Op deze manier willen we ondernemers inspireren om een voorsprong te nemen in de transitie naar een nieuwe toekomst.

Voor ondernemers staat er veel op het spel. Wanneer hun toekomstbeeld duidelijk wordt, kunnen ze daar nu al op inspelen. Er is dan ook veel behoefte aan informatie rondom trends, ontwikkelingen en toekomstscenario’s. Daar gaan wij ze in voorzien met een boeiende podcastserie. In de podcastserie ‘Bestemming 2032: Pioniers van de nieuwe wereld’ gaan we op zoek naar inspirerende experts en ondernemers die denken vanuit de toekomst.

Aflevering 1: Hamburger van de toekomst

De hamburger is hét symbool van onze voedselcultuur. Beter gezegd: van onze vorige voedselcultuur. In 2032 is het voedingsaanbod drastisch veranderd. De vraag naar vlees is enorm gedaald. Kweekvlees en broodjes pulled sprinkhaan vullen de schappen. Die gooien we dan, samen met de zeewierburgers in ons boodschappenmandje, zeggen de experts. Reis met ons mee naar een etentje in 2032, wat ligt er dan op ons bord?

Aflevering 2: Slimmer gezond

Gezondheid is big business. Naast genezing krijgt preventie van allerlei ziektes steeds meer aandacht. Talloze innovatieve startups springen hier op in. Wat zijn de gevolgen voor de immense industrie die zich bezig houdt met genezing? Hoe raakt dit elk bedrijf?

Aflevering 3: Het cyber kantoor

Door Covid-19 zijn veel mensen gaan thuiswerken. Een blijvende verandering? Het lijkt die richting grotendeels op te gaan. Hoe verandert dit ondernemingen? Wat doet het met de mentale gezondheid van medewerkers en met hun motivatie? En wat betekent dit voor management stijlen?

Aflevering 4: Stad als een service

Kopen, gebruiken en weggooien is in 2032 al lang verleden tijd. Hoe gaan we dan met onze spullen om en welke verdienmodellen horen daarbij? Geplande veroudering maakt plaats voor service en garantie. Abonnementen op spullen wordt de nieuwe standaard: van kleding tot de nieuwste tech. Niks is meer bezit: geen spullen, gedoe!

