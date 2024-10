Jean-Paul van Oudheusden: ‘Rente en elektrificatie stuwen nutsbedrijven’

De nutsbedrijvensector presteert op dit moment bovengemiddeld goed op de aandelenbeurs. Door de forse vraag naar datacenters kan deze trend mogelijk langer aanhouden dan gebruikelijk.

Afgelopen vrijdag berichtte het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) dat in de eerste helft van 2024 voor het eerst meer dan 50% van de Nederlandse elektriciteit uit hernieuwbare bronnen werd geproduceerd. Door de ingebruikname van meer vermogen op het gebied van zon en vooral wind kwam Nederland uit op 53%. De trend is overal ter wereld zichtbaar. Eind 2023 werd in de hele Europese Unie 39% van alle energie duurzaam opgewekt. In de VS lag het percentage op 23%, in China op 31% en het gemiddelde voor de hele wereld op 30%. Door de ontwikkeling wordt in alle regio’s haast gemaakt met het uitbreiden van de capaciteit van het elektriciteitsnetwerk.

Aandelen van nutsbedrijven presteren bovengemiddeld

De investeringen die worden gedaan om de netwerken uit te breiden verklaren voor een deel de goede prestaties van aandelen in de nutsbedrijvensector. Voor een ander deel is het toe te schrijven aan de eerste renteverlagingen door centrale banken in de VS en Europa. Zakenbank Goldman Sachs zocht uit dat de nutsbedrijvensector historisch gezien bovengemiddeld presteert in de periode van drie maanden voor de eerste renteverlaging tot drie maanden erna. Nutsbedrijven zijn in hoge mate rentegevoelig.

Dat tweede effect is terug te zien in de koersrendementen van de vijf grootste Europese en Amerikaanse aandelen in de nutsbedrijvensector. Gemeten vanaf 30 juni 2024, ongeveer drie maanden voorafgaand aan de renteverlaging door de Amerikaanse centrale bank, presteerden alle tien aandelen beter dan het beursgemiddelde (zie tabel).

Vraag naar datacenters extra impuls voor de nutsbedrijvensector

Door de hoge verwachtingen van AI is de honger naar nieuwe datacenters wereldwijd nauwelijks te stillen en wordt de vraag naar elektriciteit alleen maar groter. Technologiereuzen als Amazon, Microsoft en Meta investeren tientallen miljarden in nieuwe en bestaande rekencentra. Als voorbeeld: in de komende jaren trekt Amazon $15 miljard en Microsoft nog eens $7 miljard uit voor de bouw van nieuwe datacenters in Spanje. Dat is koren op de molen van Iberdrola, de Spaanse marktleider. Door de impuls die Big Tech-bedrijven geven, bovenop meer gebruikelijke overheidsinvesteringen, zou het niet gek zijn wanneer de trend in de nutsbedrijvensector op de beurs deze keer langer aanhoudt.

Tabel. Koersrendement van de vijf grootste Europese en Amerikaanse nutsbedrijven

Aandeel Europa Rendement* Aandeel VS Rendement* Iberdrola (Spa) 11% NextEra Energy 21% National Grid (VK) 17% Southern Co. 17% Enel (Ita) 9% Duke Energy 17% Engie (Fra) 14% Constellation Energy 25% E.ON (Dui) 10% American Electric Power 17% STOXX 600 Europe Index 3% S&P 500 Index 5%

Bron: Google Finance. Koersrendement in lokale valuta tussen 30 juni en 27 september 2024.

