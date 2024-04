De Gulden Snede: Rente en inflatie beide naar 5%

Laten we maar hopen dat ik ongelijk heb dat de inflatie niet omlaag gaat met alle gevolgen van dien voor de rente.

Een paar maanden geleden liet ik enkele bevriende relaties weten dat ik nog moest zien gebeuren dat de Amerikaanse inflatie beneden de 3% zou komen. Helaas is dat uitgekomen gezien de stijging van de inflatie naar 3,5% in maart. Dat was een schok, maar een die niet als te bedreigend werd ervaren.

Toch is het gevaar niet geweken, maar eerst mijn gedachte waarom de inflatie niet beneden de 3% zou gekomen. Zoals u weet hou ik mij bezig met technische analyse, veelal als ondersteuning van een fundamentele benadering. Bij die analyse maak ik nauwelijks gebruik van de vele indicatoren die voor chartreading zijn ontwikkeld. Ik kijk sterk naar de Elliott Wave, de gulden snede en Fibonacci-getallen.

Neem de Amerikaanse inflatie. Die is in mei 2020 begonnen aan een stijging van 9 punten om te toppen iets boven de 9% in jun 2022. Wat ik doe is zo’n stijging door 3 delen en dan bereken ik in dit geval de weerstanden die uitkomen op 6% en 3%. Het klinkt knettergek, maar pak een aantal aandelengrafieken erbij en u zult zien dat het vaker uitkomt dan u denkt.

Natuurlijk zoek ik er wel een verhaal en feiten bij om zo’n berekening te publiceren. Dat geldt ook voor de omgekeerde beweging. Na de daling van de inflatie van afgerond 6% kunnen weerstanden worden berekend die ongeveer 2 punten hoger liggen rond 5% en 7%. De tijd zal leren of de zienswijze uitkomt.

In ieder geval zal de inflatie worden gevoed door de spanning op de oliemarkt door de dreigende escalatie tussen Iran en Israël, en alle gevolgen die dat zal hebben voor de geopolitieke onrust. Brent staat op het punt van uitbreken waardoor ruimte is voor een stijging naar 120 dollar. Daarmee zal de inflatie worden aangewakkerd om te stijgen naar 5%. De goegemeente zal echt niet applaudisseren als ik gelijk heb, maar wel meesmuilend lachen bij mijn ongelijk.

En als de rentepuist knapt kan het rendement op 10-jarige Amerikaanse staatsleningen stijgen van ongeveer 4,5 naar 5,0%. Laat dat de eerste weerstand zijn op de daling van de rente in de periode 1981-2020. De tijd zal het leren, maar de gulden snede is er niet voor niets. In 1509 publiceerde de Italiaanse wiskundige Luca Pacioli het boek De divina proportione, samen met illustraties van Leonardo da Vinci, met aandacht voor de gulden snede, die al 300 jaar voor Christus werd gebruikt.

Boombladeren en dennenappels zijn geneigd te groeien in patronen die de gulden snede benaderen. Spiralen van zonnebloemen en andere zaden komen er eveneens dichtbij. Dus waarom niet aandelen, rentes en economische grootheden?

Geschreven door: Eddy Schekman Eddy Schekman woont en werkt vanuit China en houdt zich vooral bezig met duiding van het financiële nieuws voor ondernemende beleggers. Sinds 2008 publiceert hij voornamelijk voor het Cash platform.

De berichten op Cashcow kunt u ook lezen via de distributieplatforms LinkedIn, Twitter of Facebook. Vragen worden alleen beantwoord via deze website en niet via social media. Haatdragende of respectloze vragen/reacties zal ik niet in behandeling nemen.

