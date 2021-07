Rente nauwelijks van invloed op euro/dollar

De verruiming van de inflatiedoelstelling door de ECB is niet iets om zich druk om te maken. Uiteindelijk gaat het om maar één ding.

Net als de Fed pint de ECB zich wat de inflatie betreft niet langer aan de dogmatische grens van 2%, maar gaat eerder naar het gemiddelde kijken. Bovendien signaleren wij een veranderende rol voor de ECB. Monetair toezicht blijft belangrijk, maar in toenemende mate wordt met opkoopprogramma’s de weg vrijgemaakt voor overheden voor investeringen met een hoog welzijnsgehalte als duurzaam. Haviken zullen ongetwijfeld liever een vrijere marktwerking zien.

Het aangepaste inflatiebeleid van de ECB zal geen noemenswaardig effect hebben op de renteverhouding met de VS. Het rendement 10-jarige Duitse Bunds zal met 0,41 procentpunt stijgen tot 0,1109% in Q2 in 2022 volgens Trading Economics. De US Bonds zullen eveneens met 0,41% procentpunt stijgen tot 1,7250%. De spread tussen beide rente zal tijdens dat proces onveranderd 1,61 procentpunt blijven. Het gaat er vooral om in hoeverre beide rentes met elkaar in de paslopen. De spread zou wel eens van doorslaggevende betekenis kunnen zijn voor de bewegingen op korte termijn.

De charts voor de euro/dollar geven duidelijke signalen af. De daggrafiek geeft aan dat de markt op zoek is naar een bodem. De maandgrafiek laat een stijgende trend zien die door technische indicatoren wordt ondersteund.

