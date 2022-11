Rente VS blijft hoog

Volgens Jack Janasiewicz, Portfolio Manager bij Natixis IM’s Investment Solutions, is het einde van de renteverhogingen door de Fed nog niet in zicht. Er is door de Fed geen signaal gegeven worden voor een pauze, laat staan een koerswijziging.

Fed-voorzitter Jay Powell heeft aangegeven dat er drie dingen nodig zijn om het einde van de renteverhogingscyclus af te kondigen. Ten eerste lagere groei, onder de trend. Ten tweede een minder gespannen arbeidsmarkt en ten slotte een duidelijk en overtuigend bewijs dat de inflatie afstevent op de doelstelling van 2%.

Hoewel er eerste tekenen zijn dat de economische data op deze punten misschien eindelijk meewerken, zijn we er nog lang niet, aldus Janasiewicz. “Zeker, de rentegevoelige segmenten van de markt vertragen. Maar duidelijk en overtuigend bewijs voor een afzwakking van de economische groei en een zwakkere arbeidsmarkt met afnemende loondruk is er nog niet. Ook tekenen dat de inflatie in de dienstensector afneemt zien we nog niet.”

De Natixis IM-expert verwacht dat de Fed de rente vandaag met 75 bp verhoogt en dat men de verwachtingen voor december op 50 bp houdt. “Er zal zeker geen signaal gegeven worden voor een pauze, laat staan een koerswijziging. Janasiewicz kijkt uit naar hints die duiden op een langzamer tempo van verhogingen in de toekomst. “Langzamer betekent niet dat het einde van de verhogingen nabij is. Nog belangrijker, het einde van de verhogingscyclus betekent niet dat er verlagingen op til zijn.”

Janasiewicz verwacht eerder een langere periode van hoge rentes om de inflatie terug te drijven naar de 2%-doelstelling. “Wat dat duidelijke en overtuigende bewijs is dat Jay Powell het vertrouwen geeft dat de inflatie in de richting van hun doel gaat, blijft onduidelijk. Maar we zijn zeker niet in de buurt van wat dat ook moge zijn.”

