Rentegevaar drukt AEX

De druk op de aandelenkoersen blijft aanhouden. De kracht van de baissiers begint wel iets af te nemen.

De signalen voor de AEX (512,19) staan echter nog niet op groen. De index beweegt in het midden van de bandbreedte. De RSI staat te hoog voor koopjesjagers.

De afwachtende houding van de markt is niet onlogisch. Volgens Fed-president Powell zijn de vooruitzichten voor de Amerikaanse economie niet alleen onzeker, maar kan de virusuitbraak ook een onherstelbare schade aanrichten. Aan negatieve rentes wil hij niet denken. Hij verwacht meer van fiscale steun.

Sell

Tegen de achtergrond van de uitspraken van Powell zijn de risico’s voor rentewaarden hoger dan de kansen. Wat kunnen US Bonds nog dalen bij een yield van 0,64% (-0,01). Ook de Duitse Bunds (-0,02 op min 0,52%) lijken voor obligatiebeleggers hun beste tijd te hebben gehad. Vrijwel alle belangrijke obligaties staan op een sell bij TradingView. Alleen Italiaanse obligaties zijn technisch kansrijk, maar dat zal niemand fundamenteel serieus nemen.

Azië is overwegend lager. De verliezen zijn beperkt tegen de dalingen gisteren in de VS, variërend van -1,6% voor de Nasdaq tot -2,2% voor de Dow Jones. Australië en Hong Kong zijn 1,2% lager, Nikkei -0,8%, Kospi -0,9% en Shanghai -0,4%.

Euro/dollar 1,0811. Euro/yuan 7,6849. Goud -0,14% op 1.712,85. Brent onveranderd 29,20 dollar.

Deel dit artikel

Geschreven door: Eddy Schekman U kunt mijn voor Cashcow geschreven berichten ook lezen op Twitter en/of Facebook.

Eddy Schekman woont en werkt vanuit China en houdt zich vooral bezig met duiding van het financiële nieuws voor ondernemende beleggers. Sinds 2008 publiceert hij voornamelijk voor het Cash platform.

Volg mij via





Bekijk alle 14879 berichten van Eddy Schekman

Terug naar het nieuws overzicht