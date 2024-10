Rentespook kan opduiken op aandelenmarkten

Het wordt een belangrijke week in de Verenigde Staten met de publicatie van het CPI-rapport van september, de notulen van de FOMC-vergadering en de start van het resultatenseizoen op de voorgrond.

Amerika: In de Verenigde Staten staan CPI-cijfers, FOMC-notulen en de start van het cijferseizoen centraal. De inflatie op jaarbasis zal in september naar verwachting zijn vertraagd tot 2,3%, een nieuw dieptepunt sinds februari 2021. De totale CPI zal naar verwachting ook met 0,1% maand-op-maand stijgen, lager dan de stijging van 0,2% in augustus. De kern-CPI zal naar verwachting ook met 0,2% zijn gestegen, tegen 0,3% de voorgaande maand. Bovendien zal de PPI naar verwachting met 0,1% stijgen en de kern-PPI met 0,2%. De publicatie van de FOMC-notulen zal inzicht geven in de potentiële omvang van de volgende renteverlaging van de Fed, waarbij de verwachtingen worden getemperd nadat een sterk banenrapport de kans op een nieuwe verlaging met 50 basispunten heeft verkleind. Op het zakelijke front gaat het Q3-winstseizoen van start met de grote banken JPMorgan, Wells Fargo en Bank Of New York Mellon die vrijdag rapporteren.

Europa: De ECB zal donderdag de notulen van haar monetaire beleidsvergadering bekendmaken. De beleidsmakers verlaagden de leenkosten in september met 25 basispunten, de tweede verlaging dit jaar, en er wordt deze maand nog een verwacht. Op basis van de macrogegevens wordt voorspeld dat de fabrieksorders in Duitsland na twee maanden van stijgingen zullen dalen, maar dat de industriële productie zich waarschijnlijk zal herstellen. Het handelsoverschot van het land zal naar verwachting toenemen na het bereiken van het laagste niveau sinds december 2022. In de bredere eurozone wordt verwacht dat de detailhandelsverkopen voor de tweede achtereenvolgende maand zullen stijgen. In het Verenigd Koninkrijk zullen de maandelijkse bbp-cijfers van de ONS naar verwachting in augustus economische groei laten zien, met een opleving van de industriële en industriële productie.

Azië: China zal weer een rustige week hebben nu de markten weer opengaan na de gouden vakantie. In Japan wachten beleggers op de Reuters Tankan-index van oktober voor de eerste reeks updates over het vierde kwartaal, die inzicht zullen geven in de komende beslissingen van de BoJ. Japan zal ook zijn lopende rekening bijwerken met de cijfers van augustus. In India zal de RBI naar verwachting haar reporente ongewijzigd laten op 6,5%, waardoor het begin van de verlagingen wordt uitgesteld, aangezien beleidsmakers nog steeds opwaartse risico’s voor de inflatie zien. Omgekeerd zal de Bank of Korea haar eerste renteverlaging in meer dan vier jaar doorvoeren.

De rentevrees kan makkelijk aanwakkeren door de relatief krachtige ontwikkeling van de Amerikaanse economie

