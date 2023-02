Rentestijging ECB bijna uitgeteld

De ECB kan de rente verhogen tot boven de 3,5%, zegt bestuurder Gabriel Makhlouf in een interview met de Wall Street Journal. En wat dan nog, dan hebben we het meeste van de oplopende rente wel gehad.

In 9 maanden is de rente van de ECB opgelopen tot het huidige niveau van 3,0%. In dezelfde periode is de core-inflatie in Europa gestegen van 3,7% naar 5,2% in januari. Bij een daling van de energie-inflatie van 42% naar 17,2%. De generieke inflatie is gedaald van 8,6% naar 8,5% in januari. Laten we hopen dat over enkele maanden blijkt dat de sterke stijging van de ECB-rente niet zinloos is geweest.

De Amerikaanse futures staan tot 0,5% lager voor de Nasdaq. Europa opende hoger. AEX +0,3%, DAX +0,4%, FTSE 100 -0,2% en Stoxx 50 +0,4%. Azië was lager: Nikkei en Shanghai -0,4%. Brent -1,4% op 84,36 dollar en euro/dollar 1,0717.

