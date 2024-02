Republikeinen en Democraten beide goed voor 11% rendement

Aandelenmarkten zullen dit jaar vooral in het teken staan van de Amerikaanse verkiezingen. Alleen maakt het resultaat niet veel uit, zo blijkt uit een analyse van Capital Group.

“In 2024 zal politiek het nieuws domineren. Meer dan de helft van de wereldbevolking, van Taiwan tot Zuid-Afrika, gaat naar de stembus. In de VS gaat het politieke debat vooral over immigratie, internationaal beleid en sociale thema’s en het ziet er naar uit dat de Amerikaanse presidentsverkiezingen een ongekend felle strijd zullen opleveren. De onzekerheid over de Amerikaanse verkiezingen zal waarschijnlijk leiden tot een hogere marktvolatiliteit, vooral tijdens de voorverkiezingen. Beleggers kunnen sterke overtuigingen hebben over welke kandidaat of politieke partij het land in de juiste richting zal sturen, maar historisch gezien heeft de partij die wint nooit veel invloed op het marktrendement op lange termijn. Vanaf 1936 was het 10 jaarrendement van Amerikaanse aandelen (zoals gemeten door de S&P 500) aan het begin van een verkiezingsjaar 11,2% op jaarbasis als een Democraat won en 10,5% in de jaren waarin een Republikein zegevierde.”

Markten

Amerikaanse futures tenderen hoger. Europa volgt met winsten van meer dan 0,5%. China is nog gesloten. Nikkei +1,3%. Hong Kong +2,4%. Euro/dollar 1.0761. Brent -0,1% op 82,72 dollar.

