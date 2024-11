Resultaat bij Ahold Delhaize beter dan werd gevreesd

Te midden van alle ophef door de uitslag van de Amerikaanse presidentsverkiezingen presenteerde Ahold Delhaize woensdagmorgen de resultaten over het derde kwartaal van 2024.

Ook bij het supermarktconcern gaat de meeste aandacht uit naar de Verenigde Staten, waar meer dan 60% van de omzet vandaan komt. Opererend aan de oostkust moet Ahold alle zeilen bijzetten om de toenemende concurrentie het hoofd te bieden. Het Zaanse concern slaagt daar redelijk in.

Solide resultaten met ruimte voor aandeleninkoop

In het algemeen waren de cijfers van Ahold solide. De omzet kwam in het derde kwartaal uit op €22 miljard, waarbij de bijdrage van de VS gelijk bleef op €13,5 miljard en die van Europa steeg met 2,6% tot €8,5%. In de VS kwam daarmee na drie kwartalen een voorzichtig einde aan de dalende trend. Op alle locaties worden online bestellingen steeds belangrijker, al is onder aan de streep nog steeds de afschrijving op het mislukte avontuur met FreshDirect zichtbaar. Ahold stuurt voor het hele jaar op een bruto winstmarge van 4,0% en lijkt dat te gaan halen. Daarbij is er ruimte om vanaf januari 2025 voor €1 miljard eigen aandelen terug te kopen.

Technologische investeringen noodzakelijk

De opmars van online gaat hand in hand met investeringen in technologie en distributie. In de VS krijgt Ahold daardoor in toenemende mate te maken met concurrentie van het platform van Amazon en de ketens van Walmart en Costco, die vele malen groter zijn en diepere zakken hebben. Voor de klanten die graag naar de buurtsuper op de hoek gaan vormen die partijen nog niet direct een bedreiging, want ze bevinden zich op gepaste afstand. Op korte termijn zal de aandacht in Zaandam daarom vooral uitgaan naar de ophanden zijnde overname van Albertsons door Kroger, waar de rechter in Washington op 15 november een uitspraak over doet. Het kleinere Albertsons is actief in vrijwel dezelfde staten als Aholds Stop & Shop. Met nieuwe impuls vanuit het grotere Kroger kan de intensiteit van de concurrentie toenemen. Ahold werkt ondertussen succesvol samen met DoorDash, de grotere broer van Just Eat Takeaways GrubHub.

Ahold Delhaize goed gepositioneerd in Europa

Voor beleggers is Ahold Delhaize interessant als het de meest effectieve technologie uit de VS over weet te brengen naar Europa. Slimme winkelwagens die bij de uitgang in z’n geheel gescand kunnen worden zijn bijvoorbeeld veelbelovend, omdat het winkeldiefstal flink kan reduceren. Mede door ‘voeten aan de grond’ aan de andere kant van de Atlantische Oceaan blijft Ahold Delhaize het best gepositioneerd van de Europese supermarktketens.

