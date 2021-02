Resultaat van ABN Amro valt mee, maar is schijnvertoning

ABN Amro heeft over 2020 een verlies geleden van 45 miljoen tegen een raming van min 54 miljoen en een winst van 2,1 miljard over 2019.

Toch is het resultaat minder mooi dan op het eerste gezicht lijkt. De toevoeging aan de stroppenpot is 155 miljoen minder dan analisten hadden geraamd. Dat plaatst het meevallende verlies in een ander daglicht.

Lager

Voor 2021 verwacht de bank lagere voorzieningen, een aanname die is gebaseerd op een sterke opleving van de economie in de tweede helft van dit jaar. ABN Amro heeft dat waarschijnlijk ook hard nodig, omdat niet te veel van de rentebaten en rentewinst op kredietverlening mag worden verwacht. De kredietverlening staat onder druk. Waar de bank niet voor waarschuwt is het gevolg van de monetaire politiek van de ECB: lange rente laag houden en korte rente wat laten oplopen. Beleggers moeten hun ogen daar niet voor sluiten. Een opsteker is de sterke kapitaalpositie van de bank.

Het aandeel noteert 8,55 euro. Op weekbasis bedraagt de bandbreedte 6,90/9,50 euro. Het aandeel is noch oversold noch overbought. Koerscorrecties kunnen worden gebruikt om het aandeel te kopen.

Deel dit artikel

Geschreven door: Eddy Schekman Eddy Schekman woont en werkt vanuit China en houdt zich vooral bezig met duiding van het financiële nieuws voor ondernemende beleggers. Sinds 2008 publiceert hij voornamelijk voor het Cash platform.

De berichten op Cashcow kunt u ook lezen via de distributieplatforms LinkedIn, Twitter of Facebook. Vragen worden alleen beantwoord via deze website en niet via social media. Haatdragende of respectloze vragen/reacties zal ik niet in behandeling nemen.

Volg mij via





Bekijk alle 15759 berichten van Eddy Schekman

2 reacties op “ Resultaat van ABN Amro valt mee, maar is schijnvertoning ”

Terug naar het nieuws overzicht