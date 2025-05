Resultaten Alibaba ondersteunen euforie niet

Met een koersstijging van bijna 60% is Alibaba wereldwijd een van de best presterende aandelen in 2025.

De Chinese retailer publiceerde bedrijfscijfers over het eerste kwartaal, die slecht werden ontvangen. Het aandeel opende op de beurs van New York 5% lager, terwijl de omzet met 7% groeide. Is de koersdaling terecht? De Visie van eToro-marktanalist Jean-Paul van Oudheusden.

Omzet Chinese retail en Alibaba Cloud groeien goed, maar groepstotaal valt tegen

Het is lastig om Alibaba goed te analyseren, omdat het naast zes divisies ook tientallen investeringen heeft in niet-beursgenoteerde bedrijven. De waardering daarvan is moeilijk te achterhalen. De meeste aandacht gaat daarom uit naar de online verkopen in de Chinese thuismarkt, waar meer dan 40% van de omzet vandaan komt, en de clouddivisie, die geacht wordt de groeibriljant te zijn. De omzet van Taobao en Tmall Group, de binnenlandse retailmerken, steeg in het eerste kwartaal met 9%. De omzet van de clouddienst steeg met 18%. Toch bleef onderaan de streep slechts een omzetstijging van 7% op. Dat was minder dan waar de markt op had gehoopt.

Het lijkt er sterk op dat een groter deel van de kosten voor de binnenlandse logistiek is geboekt op het bedrijfsonderdeel Cainiao, waarvoor vorig jaar nog plannen waren voor een separate beursgang. Cainiao noteerde over de rapportageperiode een omzetdaling van 12%, wat wordt toegeschreven aan een ‘ander takenpakket’ binnen Alibaba Group. De plus van 18% bij de cloud is hoger dan voorheen, maar door de relatief kleine omvang is zo’n percentage te laag om een verschil te maken.

Alibaba is first mover-voordeel kwijtgeraakt

Had Alibaba tot aan 2020 een voorsprong op de concurrentie, in 2025 is die bijna geheel verdwenen. In de retailmarkt is er verstikkende concurrentie van JD.com, PDD en in toenemende mate ByteDance, het moederbedrijf van TikTok. In de cloud voelt Alibaba de hete adem van Baidu en Tencent. De Amerikaanse president Trump rekent aan China nu tijdelijk lagere importheffingen, maar als het astronomische percentage van 145% terug zou komen moet Alibaba meer producten op de eigen thuismarkt slijten om de fabrieken aan het werk te houden. In de huidige vechtmarkt gaat dat ten koste van het resultaat onderaan de streep.

Koers te hard vooruitgelopen op nieuw periode van groei

De koers van Alibaba is dit jaar vooruitgelopen door de ogenschijnlijke terugkeer van voormalig topman Jack Ma en de doorbraak van goedkope Chinese AI-modellen in de slipstream van DeepSeek. De resultaten in de afgelopen kwartalen ondersteunen de euforie nog niet. Beleggers met interesse in Alibaba doen er verstandig aan om de omzetgroei van de hele groep in de gaten te houden. In het eerste kwartaal van 2025 was die dus 7%. Daar moet zeker een twee keer zo hoog percentage komen te staan om een verdere significante koersstijging in 2025 te rechtvaardigen

