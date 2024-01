Retailbeleggers nemen winst in tech

In het laatste kwartaal van 2023 namen Nederlandse particuliere beleggers winst op een flink aantal technologie-aandelen maar bij de vroege koplopers in Artificial Intelligence (AI) zien zij nog wel voldoende ruimte voor groei. Ook gevestigde consumentenmerken zoals McDonalds en Coca-Cola en geneesmiddelenproducenten bieden houvast in een turbulente markt. Beleggers lijken te kiezen voor een combinatie van groei- en waarde-aandelen.

eToro kijkt elke kwartaal naar de aandelen met de grootste proportionele verandering in particuliere beleggers die een aandeel in portefeuille houden. De peildatum voor de tabellen is 29 december 2023. De vorige peildatum was 30 september.

Tabel 1: Deze aandelen zagen de grootste proportionele stijging in aantal Nederlandse beleggers op het eToro-platform kwartaal-op-kwartaal

1 NVIDIA Corporation 11% 2 McDonald’s 9% 3 Pfizer 7% 4 Coca-Cola 7% 5 Microsoft 5% 6 Berkshire Hathaway Inc 5% 7 ABN AMRO Group NV 3% 8 Johnson & Johnson 3% 9 NIKE 2% 10 Alibaba 2%

eToro’s marktanalist Jean-Paul van Oudheusden: “Aan het einde van het kalenderjaar herschikken beleggers meestal hun portefeuille en kijken ze waar aanpassing voor het volgend jaar vereist is. Uit de gegevens blijkt dat dit jaar veel particulieren winst nemen op de sterk presterende aandelen. The Magnificent Seven behaalden uitstekende koerswinsten in 2023, maar particuliere beleggers werden voorzichtiger in de laatste maanden. Deze aandelen van de hand doen kan potentieel een goede strategie zijn, als er onder invloed van een dalende rente een verschuiving plaatsvindt naar goedkopere en meer cyclische aandelen.”

Meest populaire aandelen

In de top tien meest aangehouden aandelen onder Nederlandse beleggers op handelsplatform eToro behouden Tesla en Amazon hun eerste en tweede plaats. Beide hebben zeker in het eerste halfjaar enorme groei laten zien. NVIDIA zet de ingezette stijging verder door, maar omdat Microsoft ook populair blijft staat het aandeel nog steeds op plek zes. Alphabet, dat in het derde kwartaal nog een kleine uitstroom zag, ziet nu weer een aantal beleggers terugkeren. Sinds de lancering van AI-model Gemini begin december spreekt het aandeel opnieuw tot de verbeelding.

Tabel 2: Meest aangehouden aandelen onder eToro-gebruikers in Nederland eind 2023

1 Tesla Motors, Inc. 2 Amazon.com Inc 3 Apple 4 Nio Inc.-ADR 5 Microsoft 6 NVIDIA Corporation 7 Alibaba-ADR 8 Alphabet 9 Meta Platforms Inc 10 ASML Holding NV

Van Oudheusden voegt toe: “In het eerste halfjaar stonden particuliere beleggers vooraan bij de grote tech-rally. De waarderingen zijn dusdanig opgelopen dat beleggers voorzichtiger worden en hun winst pakken. De techbedrijven die op dit moment de beste papieren lijken te hebben voor de AI-revolutie zijn echter nog steeds onverminderd populair. Microsoft zag een instroom van ruim 5% en het aantal Nederlandse retailbeleggers dat aandelen NVIDIA in de portefeuille heeft nam met 11% toe ten opzichte van een kwartaal geleden.”

Wereldwijd werd de lijst met grootste stijgers onder andere gedomineerd door producenten van afslankmedicijnen. Het aantal eToro-gebruikers met aandelen van het Deense Novo-Nordisk en het Amerikaanse Eli Lilly & Co namen toe met respectievelijk 42% en 33% in het vierde kwartaal. In het laatste drie maanden noteerden de bedrijven opnieuw koerswinsten van 9 tot 11%.

De absolute koploper is het Amerikaanse computergamebedrijf Take-Two Interactive Software, de uitgever van het immens populaire Grand Theft Auto franchise. De eerste trailer van de langverwachte game GTA VI, die overigens pas in 2025 wordt verwacht, werd goed ontvangen door beleggers.

Tabel 3. Deze aandelen zagen wereldwijd de grootste proportionele stijging in aantal beleggers op het eToro-platform kwartaal-op-kwartaal

1 Take Two Interactive Software 66% 2 Alstom SA 44% 3 Novo-Nordisk 42% 4 Bayer AG 36% 5 Eli Lilly & Co 33%

