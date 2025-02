Rheinmetall: krater onvermijdelijk na koersexplosie

Bemoedigend zijn de gesprekken over de beëindiging van de oorlog tegen Oekraïne, maar dat betekent niet een verminderde belangstelling voor defensiewaarden.

Rheinmetall is de absolute topper in deze sector met een winst van 52% sinds begin dit jaar en 859% over de afgelopen 5 jaar. Het gevolg is wel een sterk opgelopen koers/winst tot 73. Dat kun je geen koopje meer noemen. Het aandeel is een strong buy volgens de ratio’s van TradingView, maar gezien de hoogte van de koers in de bandbreedte is enige voorzichtigheid geboden. De kans is groot dat het aandeel in de grafiek in de komende maanden een diepe krater zal achterlaten. Fundamenteel staat daar tegenover dat de defensie-uitgaven in de komen de jaren zullen verdubbelen als gevolg van nieuwe afspraken van de Navo-landen.

Rheinmetall

