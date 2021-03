Richard Kaye (Comgest): ‘Prachtige bedrijven Japan’

Richard Kaye, aandelenbelegger van Comgest in Japan, legt uit waarom in Japan prachtige bedrijven te vinden zijn ondanks de ogenschijnlijk negatieve kanten van de Japanse economie.

Japan is de op twee na grootste economie ter wereld. Het land vormt de op een na grootste landenweging in de MSCI AC World. Het onderscheidt zich wereldwijd door een zeer hoge concentratie van familiebedrijven. Een derde van de beursgenoteerde ondernemingen in Japan wordt op de een of andere manier door families geleid. Hierdoor zijn het bedrijven die op lange termijn handelen, wat een groot pluspunt is voor beleggers die ook de lange termijn in het oog houden. De aandelenmarkt is een van de grootste ter wereld met meer dan 3.700 genoteerde aandelen. Dat zijn meer aandelen dan op de beurzen van Shenzhen en Shanghai gecombineerd. Deze beide beurzen zijn overigens nieuwe sterren geworden sinds de Chinese markt voor buitenlandse investeerders verder is opengesteld.

De liquiditeit en het regelgevingskader voldoen aan de hoogste normen. En toch lijken institutionele beleggers nauwelijks geïnteresseerd in de Japanse aandelenmarkt. Velen overwegen alleen in een passief instrument te beleggen om het benchmarkrisico af te dekken. Begrijpelijk, gezien de prestaties van de aandelenindex in de aanloop naar de wereldwijde crisis op de financiële markten. Maar als je kijkt naar het hoge alphapotentieel van de Japanse aandelenmarkt voor beleggers in kwalitatief sterke ondernemingen, is die voorkeur een vergissing.

Interessant ondanks Japan zelf

Ook de top-down-visie op Japan weerhoudt veel beleggers ervan te investeren in het Land van de Rijzende Zon. De schuldenlast is hoog, de bevolking vergrijst, een deflatiespiraal heeft de binnenlandse economie decennialang afgeremd, en de sterke munt schaadt de winstgevendheid van veel exportgerichte bedrijven. De desinteresse in de Japanse aandelenmarkt bereikte een hoogtepunt na twee decennia van bear-markten tijdens de wereldwijde financiële crisis, toen zelfs binnenlandse institutionele beleggers hun eigen aandelenmarkt de rug toekeerden en slechts 25% van de binnenlandse marktkapitalisatie bezaten.

