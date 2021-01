‘Risico’s blijven na handelsdeal met VK’

Viereneenhalf jaar na het Brexit-referendum sloot het Verenigd Koninkrijk op kerstavond eindelijk een handelsdeal met zijn grootste handelspartner: de EU. Dit beperkt de schade enigszins, maar neemt de economische en politieke risico’s niet weg.

Zo stelt Hetal Metha, senior econoom Europa van de Britse vermogensbeheerder LGIM, in een economisch commentaar. Op haar economische verwachting voor het VK in 2021 heeft de overeenkomst vooralsnog geen noemenswaardige invloed. Hooguit is de kans op korte-termijn haperingen verkleind.

Op korte termijn zal de Engelse centrale bank geen noodsteun hoeven verlenen, aldus Metha. Maar in haar basisscenario zal de Bank of England niet stil zitten. ‘In de komende 12 maanden, zien we een kans van 30% dat de hoeder van de munt de rente tot onder de nul zal drukken.’

Metha wijst er verder op dat de dienstensector en ‘niet-tarifaire’ handelsbarrières niet geregeld zijn met het nieuwe verdrag. Dat erodeert volgens haar dat de concurrentiekracht van het VK. Ze haalt studies aan van de Britse overheid zelf, die schatten dat Brexit het bruto binnenlands product in 15 jaar met 5% zal drukken.

Een levensgroot politiek risico is dat het VK uit elkaar valt, vervolgt de LGIM-econoom. Met de Schotse parlementsverkiezingen in mei in het vooruitzicht, zegt nu meer dan 50% van de Schotse kiezers voor een onafhankelijk Schotland te zijn.

Geschreven door: Eddy Schekman



