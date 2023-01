Risicovolle beleggingen krabbelen weer op

Het samenstellen van beleggingsportefeuilles is behoorlijk lastig geworden; beleggers vragen zich af of de normale 60/40 mix aan aandelen en obligaties inmiddels niet achterhaald is. Dat zegt Saira Malik, CIO van vermogensbeheerder Nuveen in een reactie op de eerste handelsweken van het jaar.

“De aandelenmarkten reageren afkeurend op aanhoudende thema’s zoals de krappe arbeidsmarkt, maar wel weer positief op vermoedens dat de inflatie over zijn piek heen is.”

Malik verwacht een positieve draai in 2023. Ze gaat ervan uit dat de Fed de handrem zet op de renteverhogingen zodra de gevolgen van het strengere monetaire beleid in de reële economie voelbaar worden. Toch verwacht ze geen echte ommezwaai van de Fed, omdat voorzitter Powell heeft aangeven de rente hoog te willen houden.

Malik is voorzichtig optimistisch over risicovolle beleggingen die in 2022 een flinke klap voor de kiezen kregen. Ze verwacht dat de rendementen in 2023 weer opkrabbelen: “Als ook de economie weer in rustiger vaarwater komt, is de bovengenoemde 60/40-verdeling weer goed gestut.” De schommelingen op de aandelenmarkten houden volgens haar wel aan, omdat lagere winsten in het verschiet liggen. Malik verwacht wel dat de koersen in de tweede helft van het jaar iets zullen opveren. “Tot die tijd zullen de obligatiemarkten een beter voor risico gecorrigeerd totaalrendement opleveren dan aandelen. Zeker nu het eind van de renteverhogingen in zicht is.”

Deel dit artikel

Geschreven door: Eddy Schekman Eddy Schekman woont en werkt vanuit China en houdt zich vooral bezig met duiding van het financiële nieuws voor ondernemende beleggers. Sinds 2008 publiceert hij voornamelijk voor het Cash platform.

De berichten op Cashcow kunt u ook lezen via de distributieplatforms LinkedIn, Twitter of Facebook. Vragen worden alleen beantwoord via deze website en niet via social media. Haatdragende of respectloze vragen/reacties zal ik niet in behandeling nemen.

Volg mij via





Bekijk alle 18084 berichten van Eddy Schekman

Terug naar het nieuws overzicht