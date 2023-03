Rivian: buigen of barsten

We herhalen de uitspraak van Elon Musk nog maar eens: “De begraafplaats van auto-startups in de afgelopen eeuw is erg groot en zal groter worden“. Een auto produceren is gemakkelijk, een autobedrijf opschalen en winstgevend maken is een heel stuk moeilijker. Nu de rente oploopt en de consument minder te besteden heeft wordt het spannend voor de auto-startups die in de afgelopen jaren investeerders aantrokken via een beursgang. De kosten lopen op en de concurrentie is moordend. Ook Rivian, dat deze week kwartaalcijfers presenteerde, voelt de tegenwind.

Rivian verdiende in 2022 $1,7 miljard aan de levering van 20.000 auto’s. Het bedrijf maakte $3,1 miljard verlies, wat niet vreemd is in de opstartfase. De manier om winstgevend te worden is simpel gezegd door meer auto’s te maken en te verkopen, dus gaat het bij beleggers om de vooruitzichten. Analisten hadden gehoopt op minstens 60.000 auto’s in 2023, Rivian zelf gaat uit van 50.000. Het aanloopverlies loopt daarmee in 2023 op met naar verwachting nog eens $4,3 miljard. Rivian zelf hoopt ‘in 2024’ zwarte cijfers te schrijven.

Inhaalrace ten opzichte van Tesla en BYD

De industrie van elektrische auto’s wordt op dit moment gedomineerd door Tesla en het Chinese BYD (Build Your Dreams). Zij zijn al door de kritieke fase heen, produceren dit jaar 2 à 3 miljoen auto’s en maken winst die kan worden geïnvesteerd in het verder opschalen. Analisten hoopten dat Musk tijdens Tesla’s jaarlijkse Investor Day meer duidelijkheid zou verschaffen over zijn plan om tegen 2030 verwacht 20 miljoen auto’s te produceren en of er een betaalbaarder model in de pijplijn zat. De lancering van de Cybertruck, Semi-vrachtwagen en het goedkopere model zijn de drie troeven die dit jaarlijkse productiedoel moeten realiseren. Maar de beleggersdag bevatte geen informatie over het betaalbare model en te weinig specificaties over het terugbrengen van de kosten. Het aandeel noteerde na de presentatie van Musk 5 procent lager.

Rivian heeft Amazon

Rivian staat in een rijtje met onder andere NIO, Xpeng, Li Auto, Nikola, Lordstown Motors, Workhorse, Fisker, Canoo en Lucid. Allemaal elektrische-auto-startups (EV’s) die ergens in de afgelopen vijf jaar naar de beurs gingen. Zonder uitzondering zijn de aandelen vanaf het hoogtepunt 50% of zelfs veel meer gedaald. Er is één groot verschil: Rivian heeft met Amazon een strategische investeerder met diepe zakken. Op de balans staat nog steeds een bedrag van $12 miljard aan cash, waardoor de aanloopverliezen ruimschoots gedekt zijn. Anders dan sommige concurrenten hoeft Rivian in 2023 niet terug naar de kapitaalmarkten om nieuw geld op te halen, wat wel eens een probleem kan zijn vanwege de oplopende rentes.

Waarom Rivian?

Waarom belandt Rivian niet op die uitdijende begraafplaats? Niet alleen vanwege de participatie van Amazon, maar ook omdat ze gewoon heel mooie en hoogwaardige auto’s maken. De elektrische SUV R1S en de elektrische truck R1T ontvangen lovende recensies. En minstens zo belangrijk: de klanten zijn zeer tevreden. De Rivian R1T stootte deze maand Tesla van de eerste plek in het EV tevredenheidsonderzoek. Een knappe prestatie, omdat Tesla al twee jaar op één stond. Lucid Motors, dat auto’s maakt in het duurste segment, kondigde aan de productie terug te schroeven omdat de vraag achterbleef bij de verwachting. Dat zien we bij Rivian niet zo snel gebeuren. Maar zoals gezegd, de concurrentie is moordend. Op dit moment worden er bijna dagelijks nieuwe EV-modellen aangekondigd. Hoe mooi de auto’s ook zijn, ook voor Rivian wordt het in de komende jaren buigen of barsten.

