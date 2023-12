Rob Almeida (MFS): ‘Kijk naar saaie sectoren’

Technologie en AI waren het afgelopen jaar dominant op de financiële markten en ook komend jaar stroomt er waarschijnlijk veel kapitaal naar deze sectoren. Toch kijken beleggers beter naar ‘saaie’ bedrijven die actief zijn in bijvoorbeeld life sciences, de automotive- en de woningbouwsector, zegt beleggingsstrateeg Rob Almeida van MFS.

“Deze sectoren zijn lang niet zo spannend als technologie of AI, maar de kans is groter dat zij de rendementsverwachtingen van beleggers waarmaken. De geduldige belegger kan het met deze sectoren beter gaan doen dan de markt, terwijl de meer hippe bedrijven juist teleur kunnen stellen.”

Dat er zoveel beleggers in technologie en AI stappen is niet vreemd, schrijft Almeida. “Nieuwe innovaties en technologieën trekken altijd veel nieuw kapitaal aan; er is in deze veelbelovende sector immers een enorme vraag naar financiering.” Als voorbeeld noemt hij onder meer de internetboom van de jaren negentig en de uitbreiding van de Britse spoorwegen rond 1840 die uitmondde in de zogenoemde Railway Mania. “Maar de cyclus stopt daar niet. De grote kapitaalstroom trekt weer nieuwe beleggers aan waardoor vraag en aanbod uit elkaar gaan lopen, de prijzen zich vanzelf aanpassen en de rendementen dus weer dalen.”

Dat de technologie- en de AI-sector veel kapitaal van beleggers hebben aangetrokken is volgens Almeida dus niet vreemd, zeker niet gezien het klimaat van lage rentes de afgelopen jaren en de hoop dat nieuwe technologieën hoge rendementen gaan opleveren. “Er is ook zeker een groot potentieel en ik zie de economische en financiële voordelen die AI kan brengen. Maar de hoge aandelenkoersen impliceren dat deze bedrijven hoge rendementen kunnen genereren en dat ze immuun zijn voor nieuwe concurrenten die deze markt ook willen betreden.”

Almeida ziet juist kansen in bedrijven en sectoren waar het aanbod beperkt is en waar het risico op concurrentie ook lager is omdat actief toetreden tot de sector geen gemakkelijke opgave is. “Denk bijvoorbeeld aan de life sciences sector waar de hoge kosten en vele jaren die het kost om nieuwe geneesmiddelen te maken een barrière zijn voor nieuwkomers. “Gebruikers van de medicijnen kijken naar kwaliteit en als ze tevreden zijn zullen ze ook niet snel van product veranderen. Dit resulteert in duurzame en stabiele omzet met hoge marges.”

