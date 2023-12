Rob Deneke (Juno): ‘Goede start voor 2024’

Juno Investment Partners, gespecialiseerd in het selecteren van beursgenoteerde Europese smallcaps en midcaps met een stabiele en voorspelbare winstgroei en weinig of – liever nog –geen schulden, beschouwt de waarderingen van diverse bedrijven in dit beleggingssegment als een interessant vertrekpunt voor het jaar 2024.

“Het lijkt wel op de uitverkoop in die mooie winkel. Je kijkt er al lang naar, er is al een heel stuk van de prijs af en je weet nooit of er nog een derde ronde komt met nóg lagere prijzen”, zegt Rob Deneke, fondsbeheerder van het Juno Continuation Fund. “Maar we hebben al twee rondes gehad, dus hoe langer je wacht, hoe hoger het risico dat jouw voorkeur, kleur of maat er straks niet meer bij is en dan sta je met lege handen.”

Vooral schuldenvrije bedrijven

Dat geldt wel met met name voor schuldenvrije bedrijven. Deneke denkt dat het belang van een sterke balans wordt onderschat. “Burgers maken zich veel zorgen over bestaanszekerheid, maar onder beleggers lijkt daar te weinig oog voor.” Er lijkt nog onvoldoende aandacht voor de impact van sterk gestegen rentes en van hogere kosten, vindt hij. “Kunnen bedrijven die echt wel doorberekenen? En wie schulden heeft moet die ooit gaan herfinancieren. Dat zal links en rechts toch pijn gaan doen, zeker bij bedrijven met hoge schulden – en daar zijn er nogal wat van.”

Herfinancieren veel pijn

Ook Frans Jurgens, fondsbeheerder van het Juno Selection Fund, ziet dat diverse bedrijven de gevolgen van de hogere rentes stevig voelen. “Herfinancieren doet bij verscheidene partijen nu echt zo veel pijn, dat ze via de equitykant verlichting zoeken. Daar gaan we volgend jaar heel veel meer van zien of horen.”

Jurgens wijst op de interessante rol van private equity, nu de schulden duur zijn geworden en de IPO-markt non-existent is. “Die high leverage buy-outs zijn voorlopig wel even klaar en voor de verkoop van bedrijven uit hun portefeuilles zullen ze aangewezen zijn op een eigen, nieuw fonds dat de deelnemingen overpakt. Een alternatief is om ze te verkopen tegen normalere – lees lagere – exits. Dat biedt voor de bedrijven in onze portefeuilles leuke kansen.”

Eddy Schekman



